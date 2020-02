Ook Bernie Sanders krijgt hulp van Rusland in kiescampagne kv

21 februari 2020

23u07

Bron: Reuters 0 De Amerikaanse autoriteiten hebben de Democratische presidentskandidaat Bernie Sanders ervan op de hoogte gebracht dat Rusland naast de campagne van president Trump ook de zijne een duwtje in de rug wil geven. Dat bericht de Washington Post vandaag.

Behalve Bernie Sanders werden ook de Republikeinse president Donald Trump en de Amerikaanse volksvertegenwoordigers op de hoogte gebracht van de Russische inmenging in Sanders’ campagne, bericht de Post op gezag van bronnen die op de hoogte zijn van de zaak. Het is nog niet duidelijk op welke manier Rusland een handje toesteekt, aldus de krant.

“Het kan me eerlijk gezegd niet schelen wie Poetin wil dat president wordt”, reageert Bernie Sanders in een verklaring op het bericht. “Mijn boodschap voor Poetin is duidelijk: bemoei je niet met de Amerikaanse verkiezingen en als president zal ik ervoor zorgen dat je dat niet doet.”