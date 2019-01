Ook Berlusconi roept op om migranten van Nederlands reddingsschip aan land te laten in Sicilië bvb

27 januari 2019

15u25

Bron: Belga 0 De 47 migranten die vastzitten op de reddingsboot Sea Watch 3 voor de kust van Sicilië moeten de toestemming krijgen om aan land te komen, heeft de voormalige Italiaanse premier Silvio Berlusconi gezegd.

"Eerlijk gezegd, in werkelijkheid, denk ik dat 47 nieuwe immigranten bovenop de meer dan 600.000 die we in ons land hebben, niets zouden veranderen", zei Berlusconi aan de Italiaanse openbare omroep RAI. Daarom, als het mijn verantwoordelijkheid was, zou ik hen zeker aan land laten gaan." Berlusconi's uitspraken zijn opvallend, aangezien de conservatieve politicus in het verleden vaak harde standpunten innam over migratie.

Vervolgen

Intussen dreigt de Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini vandaag met de vervolging van de redders op de Sea Watch 3. Hij zegt dat hij kan bewijzen dat de bemanning het leven van de mensen aan boord in gevaar bracht. "De bewijzen zullen overgemaakt worden aan de gerechtelijke autoriteiten", zei Salvini op Twitter.



De Sea Watch 3, die onderdeel is van de Duitse ngo Sea Watch maar onder Nederlandse vlag vaart, pikte de migranten ruim een week geleden op ter hoogte van Libië en zoekt sindsdien een haven waar het kan aanmeren. Salvini liet verstaan dat ze niet welkom waren in Italië. "We staan klaar om medicijnen, voeding en al het noodzakelijke (voor de migranten aan boord, red.) te sturen, maar de Italiaanse havens zijn en blijven gesloten", zei de extreemrechtse politicus eerder op Twitter. Salvini wilde dat Nederland en Duitsland de verantwoordelijkheid op zich nemen voor de boot. De Nederlandse minister van Migratie Mark Harbers zei gisteren dat zijn land "niet verplicht" was om een oplossing te vinden, omdat de Sea Watch 3 "op eigen initiatief" handelde.