Ook België voelde aardbeving in Wales en Engeland EB

17 februari 2018

16u22

Bron: BBC, Belga, ANP 553 Delen van Wales en het zuidwesten van England zijn deze namiddag getroffen door een aardbeving met een kracht van 4.4, de krachtigste in Groot-Brittannië in tien jaar. Het epicentrum lag ongeveer 20 kilometer ten noorden van de stad Swansea, in Wales, meldt het geologische instituut BGS (British Geological Survey). De beving werd ook in ons land geregistreerd, volgens weerman Frank Deboosere op Twitter.

Gebouwen beefden gedurende verscheidene seconden in de zone van de aardbeving. De campus van de universiteit van Swansea werd ontruimd, maar er waren geen meldingen van schade.

Aardbevingen van deze magnitude komen volgens het instituut eens in de drie tot vijf jaar voor in het Verenigd Koninkrijk. Doordat deze betrekkelijk dicht onder het aardoppervlak plaatsvond - meestal gebeurt het op het Britse vasteland op 15 tot 20 km diepte - was de impact het grootst in tien jaar. In 2008 werd Market Rasen in Lincolnshire getroffen door een beving van 5,2.

Telefoons hulpdiensten roodgloeiend

Volgens de BBC zijn de trillingen gevoeld in heel Wales, maar ook nog ver daarbuiten. Van Cornwall in het uiterste zuidwesten van Engeland tot aan het Lake District ten noorden van Liverpool en naar het oosten richting Londen zijn mensen opgeschrikt. Er zijn geen berichten over ernstige schade of gewonden. Wel stonden bij politie en hulpdiensten de telefoons roodgloeiend. Ze riepen de mensen op alleen te bellen voor een noodgeval.

Aardbeving van vandaag om 15u30 in Wales en zuidwest-Engeland is ook geregistreerd in België door de Koninklijke Sterrenwacht @ORB_KSB https://t.co/BZFu7RDc2A pic.twitter.com/NjZ4yF3s2q Frank Deboosere(@ frankdeboosere) link

strong #earthquake shakes Wales-England Region, #U.k. 6 min ago. More info at: https://t.co/a9JSWufanO pic.twitter.com/oLjjsUVEaj EMSC(@ LastQuake) link

Minor #earthquake felt in parts of England and Wales https://t.co/91qVg8hMgt BBC Breaking News(@ BBCBreaking) link

British Geological Society says an earthquake of a "reasonable size" for the UK has struck near Swansea in south west Wales Sky News Newsdesk(@ SkyNewsBreak) link

This British Geological Survey real-time seismogram monitoring station at Monmouth recorded an earthquake that's widely being reported on Twitter across Wales, SW & NW England, parts of the Midlands.@BritGeoSurvey are currently analysing the data, with more info to follow soon. pic.twitter.com/2iEu0k1KUJ Liam Dutton - Weatherman(@ liamdutton) link