Ook België genoemd als mogelijk slachtoffer in Amerikaans onderzoek naar Chinese hackers KVE

21 juli 2020

19u26

Bron: Belga 1 De Verenigde Staten hebben twee Chinese hackers aangeklaagd voor onder meer het stelen van gegevens van onderzoek naar een coronavaccin. De spionnen zouden bij honderden bedrijven overal op de wereld zijn binnengedrongen. Verder waren regeringen doelwit, melden Amerikaanse media. Ook België wordt aangehaald.

De twee Chinezen vergaarden tijdens hun jarenlange cyberspionage gigantisch veel informatie over onder meer wapenontwerpen, medisch onderzoek en belangrijke softwarecodes. Het gaat volgens het ministerie van Justitie om Li Xiaoyu (34) en Dong Jiazhi (33). Ze verzamelden industriële geheimen ter waarde van honderden miljoenen dollars gedurende een tiental jaar. De twee zijn niet opgepakt, ze bevinden zich in China.

In de aanklacht worden geen namen van gedupeerden genoemd, maar het duo stal van computers in onder meer de Verenigde Staten, Groot-Brittannië, België, Australië en Duitsland. Recentelijk richtten ze de blik op Californische bedrijven die aan coronavaccins werken, aldus William Hyslop, de federale procureur die de zaak opvolgt.

Chinese inlichtingendienst

Volgens de Amerikanen was er een lijn tussen de Chinezen en het Chinese ministerie van Veiligheid, de inlichtingendienst voor het buitenland. Dat zei John Demers, de verantwoordelijke voor nationale veiligheidskwesties op het ministerie van Justitie, dinsdag op een persconferentie. De twee werkten voor eigen rekening, maar werkten soms ook voor de Chinese inlichtingendienst, klonk het.

In mei kregen onderzoekers in de VS actief rond het coronavirus al een waarschuwing voor Chinese spionage, wat Peking met klem ontkende. FBI-topman Christopher Wray herhaalde dat eerder deze maand.