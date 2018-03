Ook België betrokken bij Amerikaanse operatie die IS-jihadisten opspoort en doodt mvdb

08 maart 2018

07u17

Bron: VRT 0 Ons land neemt deel aan een geheime Amerikaanse operatie die buitenlandse IS-strijders in Syrië en Irak opspoort en doodt, meldt de VRT-nieuwsdienst vanochtend. De Belgische inbreng in de operatie beperkt zich tot inlichtingenwerk. De openbare omroep baseert zich op bronnen dicht bij Defensie.

De operatie genaamd Gallant Phoenix ging in 2015 van start en wordt geleid vanop een Amerikaanse basis in Jordanië. In totaal nemen er 21 landen aan deel, waaronder ook Duitsland.

Enkele Belgische militairen verbonden aan de militaire inlichtingendienst ADIV nemen zeker al twee jaar deel aan het verstrekken van inlichtingen.