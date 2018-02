Ook Belg betrokken bij seksfeesten met prostituees tijdens missie in Haïti Redactie

09 februari 2018

08u28

Bron: Belga, The Times 3127 Medewerkers van de humanitaire organisatie Oxfam zouden, onder leiding van hun Belgische baas, tijdens een missie in Haïti in 2010 prostituees bezocht hebben met geld van de ngo. Dat meldt de Britse krant The Times. Oxfam ontkent dat het geprobeerd heeft de zaak in de doofpot te stoppen.

De feiten deden zich volgens de krant voor tijdens een humanitaire missie na de verwoestende aardbeving van 2010, die bijna 300.000 mensenlevens eiste. Enkele leidinggevenden zouden jonge prostituees betaald hebben, waarvan sommigen mogelijk zelfs minderjarig waren.

De meisjes zouden deelgenomen hebben aan orgieën in de woningen en hotelkamers van de medewerkers, betaald met fondsen van Oxfam, terwijl ze T-shirts van Oxfam droegen. Dat zegt een bron die beweert beelden te hebben gezien van de sekspartijen.

De organisatie opende in 2011 een intern onderzoek, die "een cultuur van straffeloosheid" bij de werknemers aan het licht heeft gebracht, aldus The Times.

Geen juridische stappen

Nog volgens de krant zou de Oxfam-directeur in Haïti, de 68-jarige Belg Roland van Hauwermeiren, opgestapt zijn zonder disciplinaire maatregelen, ook al zou hij de beschuldigingen hebben toegegeven. De uitspattingen zouden onder andere hebben plaatsgevonden in de villa die Oxfam voor hem huurde.

Ook twee andere mannen zouden ontslag genomen hebben, en vier anderen werden bedankt voor bewezen diensten. Het Haïtiaanse gerecht werd niet op de hoogte gebracht van de feiten, en er zijn geen juridische stappen ondernomen.

Oxfam ontkent dat het de feiten in de doofpot heeft proberen te steken om zijn reputatie te beschermen. "De lokale directeur heeft alle verantwoordelijkheid op zich genomen voor de gebeurtenissen die zich onder zijn gezag hebben afgespeeld, en hij kreeg de toelating om ontslag te nemen omdat hij zonder voorbehoud had meegewerkt aan het onderzoek", aldus een Oxfam-woordvoerder.

"Oxfam neemt alle beschuldigingen van ongepast gedrag zeer serieus", zei de woordvoerster van Oxfam aan AFP. De ngo geeft toe dat er meldingen waren van ontmoetingen met minderjarige prostituees, maar die zijn volgens de organisatie niet bewezen.

Genomen maatregelen

De humanitaire organisatie Oxfam België geeft in een persbericht vrijdag toe dat een aantal beschuldigingen over seksueel misbruik in Haïti in 2010 door Britse Oxfam-medewerkers juist waren. "Verschillende medewerkers werden ontslagen en anderen hebben zelf gekozen om Oxfam te verlaten, terwijl het onderzoek nog liep." De organisatie somt ook maatregelen op die ze nam om het misbruik in de toekomst te voorkomen.

"De beschuldigingen van seksueel misbruik werden onderzocht en in detail beschreven in het onderzoeksrapport, samen met de resultaten en geleerde lessen. De Britse Charity Commission bevestigde dat Oxfam de nodige maatregelen had genomen", stelt Oxfam nu.

"Na het onderzoek heeft Oxfam UK een grondige evaluatie gedaan. Als gevolg daarvan werd een specifiek 'Safeguarding Committee' opgericht, net als een hotline voor klokkenluiders. Beiden waren onderdeel van een pakket aan maatregelen om te garanderen dat we al het mogelijke doen om misbruik te voorkomen en de manier waarop we mogelijke gevallen van misbruik onderzoeken, te verbeteren", besluit Oxfam.