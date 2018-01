Ook BBC ontdekt onze Miss België: "Waarom wordt deze vrouw online beschimpt?" FT

18 januari 2018

21u27

Bron: BBC 381 Ook BBC heeft onze Miss België, Angeline Flor Pua (22), ontdekt. De Britse tv-zender heeft op haar website een filmpje geplaatst waarin de kersverse miss reageert op de negatieve reacties die ze in ons land kreeg na haar kroning.

In "why is this woman getting online abuse" (of "waarom wordt deze vrouw online beschimpt") vertelt Angeline dat het pijn doet om zulke racistische en negatieve commentaren te lezen en te horen. Zo waren er landgenoten die hoopten dat ze "geen ladyboy" was. Een ander zei dan weer dat Angeline geen Miss België kon zijn, enkel een Miss Filipijnen (Flor Pua heeft Filipijnse roots, red.) "Ik kan jullie mijn identiteitskaart tonen, ik kan bewijzen dat ik Belgische ben", vertelt ze in het Engels. "Als kind kreeg ik eigenlijk nooit met racisme te maken, dus ik ben behoorlijk gechoqueerd over wat er de laatste dagen is gebeurd. Ik werd overal aanvaard, op school, op het werk. Dit doet pijn." Aan het einde van de video roept ze iedereen die hetzelfde meemaakt nog op om vooral fier te blijven "op jezelf en op je afkomst".

This is the new Miss Belgium, crowned just four days ago, she's now facing racist abuse on social media pic.twitter.com/M0kDNnidkw — BBC News (World) (@BBCWorld) January 18, 2018