Ook Australië wijst twee Russische diplomaten uit na gifaanval op ex-spion IB

27 maart 2018

01u30

Bron: Belga 0 Australië wijst twee Russische diplomaten uit als gevolg van de vergiftiging van oud-dubbelspion Sergei Skripal en zijn dochter in het Britse Salisbury begin deze maand. Dat heeft eerste minister Malcolm Turnbull vandaag bekendgemaakt. De beslissing maakt deel uit van een gecoördineerde reactie van westerse landen tegen de gifaanval.

De twee Russische diplomaten werden volgens een mededeling van premier Turnbull "geïdentificeerd als niet aangegeven inlichtingenofficieren". Ze moeten binnen de zeven dagen het land verlaten.

De beslissing is een direct gevolg van de gifgasaanval in Salisbury. "Deze aanval maakt deel uit van een patroon van roekeloos en weloverwogen gedrag door Rusland dat een toenemende bedreiging vormt voor de internationale veiligheid", luidt het onder meer nog in de dinsdagochtend verspreide mededeling.

Uitgezette diplomaten

Gisteren beslisten veertien lidstaten van de Europese Unie ook al om, in navolging van het Verenigd Koninkrijk, Russische diplomaten het land uit te zetten. Zo zetten Frankrijk, Duitsland en Polen elk vier diplomaten het land uit. Tsjechië en Litouwen zetten drie diplomaten aan de deur en Denemarken, Nederland en Italië elk twee. Zweden, Estland, Letland en Finland sturen elk één diplomaat naar Moskou terug. Ook Roemenië en Kroatië zouden maatregelen nemen. In totaal zou het gaan om ongeveer dertig diplomaten.'

Ook de Verenigde Staten wezen gisteren zestig Russische diplomaten uit. Het gaat volgens het Witte Huis om 48 "gekende mensen van de inlichtingendiensten" en 12 anderen van de Russische missie bij de Verenigde Naties. Canada kondigde aan daarnaast ook vier Russische diplomaten uit te wijzen.

