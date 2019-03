Ook Australië en Zuid-Korea willen voorlopig geen vluchten toelaten met Boeing 737 MAX kg

12 maart 2019

10u31

Bron: Belga 0 Australië weert tijdelijk het vliegtuigtype 737 MAX van de Amerikaanse vliegtuigbouwer Boeing. Later op de dag werd ook bekend dat Zuid-Korea de toestellen aan de grond houdt. De Boeing 737 MAX is betrokken in twee dodelijke crashes op vijf maanden tijd

De Australische burgerluchtvaartautoriteit (CASA) heeft "de operaties van Boeing 737 MAX-vliegtuigen naar en van Australië tijdelijk opgeschort", klinkt het in een persbericht.



"Hoewel geen Australische luchtvaartmaatschappijen de Boeing 737 MAX gebruiken, vliegen twee buitenlandse luchtvaartmaatschappijen met deze toestellen naar Australië.”

Veiligheid

Het gaat om de luchtvaartmaatschappij SilkAir uit Singapore, die al de operaties met het bewuste vliegtuigtype heeft opgeschort, en Fiji Airways. CASA zegt samen te werken met de maatschappij om verstoringen tot een minimum te beperken.

"Dit is een tijdelijke opschorting terwijl we wachten op meer informatie om de veiligheidsrisico's te herzien van verdere operaties van de Boeing 737 MAX naar en van Australië", zei Shane Carmody, topman van CASA.

Zuid-Korea

Ook Zuid-Korea houdt de vliegtuigen aan de grond. Het Zuid-Koreaanse ministerie van Transport maakte bekend in een persbericht dat Eastar Jet de enige Zuid-Koreaanse maatschappij is die het type toestel in haar vloot heeft. De luchtvaartmaatschappij kreeg van het ministerie de raad om de twee toestellen van het type aan de grond te houden.

“Eastar Jet heeft aanvaard dat te doen en heeft ons gezegd de operaties van de toestellen vanaf woensdag op te schorten”, aldus het ministerie.

Wereldwijd

De burgerluchtvaartautoriteit van Singapore had eerder alle Boeing 737 MAX-vluchten naar en uit de stadstaat opgeschort. De nieuwste versie van het bestverkopende model van Boeing mag zo niet naar de op een na drukste internationale luchthaven in Azië én naar een belangrijke langeafstandsbestemming vliegen.



Ook luchtvaartmaatschappijen in China, Indonesië en Ethiopië beslisten om het vliegtuigtype aan de ketting te leggen.

