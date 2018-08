Ook andere helft van brug in Genua in "bedenkelijke staat"

23 augustus 2018

Niet alleen het oostelijke maar ook het westelijke deel van de vorige week nabij Genua ingestorte snelwegbrug is in een "bedenkelijke" toestand, zo hebben vaklui in opdracht van het parket vastgesteld. Dit heeft volgens het Italiaanse persbureau Ansa hoofdonderzoeker Francesco Cozzi gezegd.