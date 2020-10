Ook andere Amerikaanse presidenten kampten met ziekte: zo verborgen ze die jv

06 oktober 2020

08u23 0 President Trump is weer thuis in het Witte Huis, na amper vier dagen in het ziekenhuis te hebben doorgebracht voor de behandeling van Covid-19. “De president had duidelijk genoeg van zijn ziekenhuisbed”, zegt onze experte Greet De Keyser. “Hij wil sterk zijn, hij wil actief zijn, hij wil campagne gaan voeren.” Andere Amerikaanse presidenten hadden het eveneens moeilijk met ziek zijn.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.

Pas je cookie instellingen hier aan. (social media toestaan)

We schreven al dat president Woodrow Wilson (1856-1924) in 1919 ziek werd tijdens de Vredesconferentie van Parijs na de Eerste Wereldoorlog, vermoedelijk geveld door het griepvirus. Later dat jaar kreeg hij een beroerte waaraan hij een aantal verlammingsverschijnselen overhield. “Zijn vrouw Edith heeft de meeste van zijn taken op zich genomen”, vertelt Greet De Keyser. “Ze hielp haar man zo veel mogelijk om de verlammingsverschijnselen te verbergen, tot aan het einde van zijn presidentschap in maart 1921.”

Franklin D. Roosevelt (1882-1945) had polio. “Hij probeerde op allerhande manieren te verbergen dat hij in een rolstoel zat. Hij had beugels aan zijn benen zodat hij kon rechtstaan om te speechen”, weet De Keyser. “Er was een heel protocol voor cameramensen en fotografen dat zij hem niet mochten in beeld brengen als hij ondersteund moest worden.” FDR was een van de vier Amerikaanse presidenten die een natuurlijke dood stierven toen ze in functie waren.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.

Pas je cookie instellingen hier aan. (social media toestaan)

Dwight D. Eisenhower (1890-1969) had eveneens gezondheidsproblemen en “ook dat mocht niemand weten”, aldus De Keyser. De president kreeg een hartaanval tijdens zijn eerste ambtstermijn en een beroerte tijdens zijn tweede.

“Maar het strafste verhaal uit de Amerikaanse geschiedenis is dat van Grover Cleveland”, vertelt onze experte. Cleveland (1837-1908) is de enige president van de VS die twee niet aaneengesloten termijnen uitdeed. Bij het begin van zijn tweede ambtsperiode, in 1893, werd hij ziek. “Zijn dokters ontdekten dat hij kanker had en dat mocht het publiek absoluut niet weten”, zegt De Keyser. “Het Witte Huis kwam met het verhaal dat hij ging vissen met vrienden en tijdens dat weekend is hij geopereerd aan een kankergezwel.” Pas na zijn dood in 1908 kwam dit uit.