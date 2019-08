Ook Amazon klaagt over brandgevoelige zonnepanelen van Tesla ttr

26 augustus 2019

11u47

Bron: anp 0 buitenland Ook webwinkelreus Amazon doet zijn beklag over zonnepanelen van Tesla, die brandgevaarlijk zouden zijn. Volgens het bedrijf zijn de panelen de oorzaak van een brand bij een pand van Amazon in Californië. Amazon schaart zich daarmee achter winkelreus Walmart, die de panelenmaker eerder al aanklaagde.

Volgens Walmart zouden enkele branden op daken van winkelpanden zijn veroorzaakt door zonnepanelen van Tesla. De keten eist een schadevergoeding en wil dat de resterende zonnepanelen worden verwijderd.

Tesla, dat vooral bekend is om zijn elektrische auto's, kocht drie jaar geleden paneelinstallateur Solar City in een deal ter waarde van 2 miljard dollar (1,79 miljard euro). Eerder kwamen berichten naar buiten dat Tesla een onderdeel van zijn panelen moest vervangen. Het is niet duidelijk of de problemen met connectoren van invloed waren op de Walmart- en Amazon-installaties.