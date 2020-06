Ook agent (26) die op zijn derde werkdag betrokken raakte bij arrestatie George Floyd, is op borgtocht vrijgelaten Sebastiaan Quekel

21 juni 2020

16u43

Bron: AD.nl 0 Een van de voormalig politieagenten die betrokken was bij de gewelddadige dood van George Floyd in Minneapolis, is op borgtocht vrijgekomen. Het gaat om medeverdachte J. Alexander Kueng (26).

Eerder werd de 37-jarige Thomas Lane, een andere agent, al vrijgelaten. Dat gebeurde nadat hij een borgsom van 750.000 dollar (ongeveer 660.000 euro) betaalde. De dood van Floyd eind mei was door omstanders gefilmd en heeft wereldwijd geleid tot een storm van verontwaardiging en protesten tegen politiegeweld en racisme.

Kueng kwam vrijdag vrij uit de gevangenis van Hennepin County, eveneens na betaling van een borgtocht van 750.000 dollar. Hij is een van de drie agenten die worden vervolgd op beschuldiging van medeplichtigheid bij moord in de tweede graad. ‘In de tweede graad’ houdt in het Amerikaanse strafrecht in dat de dader wel de intentie had om te doden, maar zonder voorbedachten rade. Dat kan hem een maximale gevangenisstraf van 40 jaar opleveren.

De vierde betrokken ex-agent, Derek Chauvin (44), is op beelden te zien terwijl hij George Floyds keel dichtdrukt met zijn knie. Te horen is dat Floyd ternauwernood ‘ik kan niet ademen’ weet uit te brengen en om zijn moeder roept. Chauvin is aangeklaagd voor moord in de tweede graad. Zijn borgtocht is vastgesteld op 1,25 miljoen dollar. De vier agenten zijn na het voorval allen direct ontslagen.

Derde shift

De advocaat van Kueng heeft tegen de media gezegd dat zijn cliënt heeft geprobeerd Floyd te helpen. Ook zei de advocaat dat het Kuengs derde dag was dat hij op patrouille ging en dat Chauvin hem inwerkte. Zodoende moest Kueng Chauvin volgens de advocaat gehoorzamen.

Kueng en Lane hadden een telefoontje beantwoord over een man - later bleek dat George Floyd - die een valse biljet van twintig dollar gebruikte in de winkel. De ex-agenten sloegen Floyd hierop in de boeien en probeerden hem in hun voertuig te zetten voordat Chauvin en een andere agent kwamen helpen.

Moord

De advocaat van Chauvin was niet bereikbaar voor commentaar. Chauvin werd eerst nog verdacht van doodslag, maar aanklagers stellen nu dat hij schuldig is aan moord. Mocht de borgsom worden betaald dan mag Chauvin onder meer de staat Minnesota niet verlaten, geen contact opnemen met de familie van Floyd en moet hij zijn vuurwapens inleveren.

Lees ook: Eén was nog maar vier dagen in dienst, ander had al 18 klachten aan zijn been: dit is wat we weten over ex-agenten die George Floyd dood injoegen (+)