Ooit voerden satanisten er rituelen uit: mysterieus paleis van steenrijke Belgische baron in Caïro gerestaureerd

01 juli 2020

14u04 3 In de Egyptische hoofdstad Caïro is het Paleis van Baron Empain in al zijn glorie hersteld. Het indrukwekkende bouwwerk werd meer dan honderd jaar geleden opgetrokken in opdracht van een steenrijke Belg, maar raakte na zijn dood helemaal in verval. Er kwam een zweem van mysterie over het gebouw te hangen en spookverhalen begonnen de ronde te doen. Satanisten voerden er zelfs rituelen uit. De geesten uit het verleden zouden nu definitief begraven moeten zijn.

Édouard Louis Joseph Empain. Dat was de naam van de Belgische ingenieur, ondernemer en bankier die het paleis in Heliopolis – een luxueuze buitenwijk van Caïro – liet bouwen. Hij had de hele wijk aangelegd en het paleis was de kers op de taart. Hij kreeg er internationale erkenning voor, iets wat hem eerder ook al te beurt was gevallen toen hij de metro van Parijs realiseerde.

Golfbaan

Het paleis verrees te midden van de brede lanen met veel groen en villa’s in de wijk, die naast een golfbaan en een paardenrenbaan ook een eigen vliegveld had. De vele oosterse elementen in het gebouw zoals olifanten, slangen en draken, deden denken aan Angkor Wat in Cambodja.





Empain verbleef zelf korte tijd in het paleis en na hem enkele familieleden. Maar na de dood van de baron in 1929 ging het bergaf met het gebouw. In 1959 verkocht zijn familie het en veranderde het verschillende keren van eigenaar. Het raakte verloederd en vandalen en vleermuizen kregen de bovenhand. Dat was ook het moment dat men vreemde dingen begonnen te melden.

Verhalen dat het gebouw bespookt was en dat er soms licht flikkerde achter de lege ramen deden al snel de ronde, maar ook dat er geheime tunnels in het gebouw zaten. “Nonsens”, aldus portier Abou Rami die in de buurt werkt en er al meer dan twintig jaar woont, bij nieuwszender ABC News. “Dat zijn geruchten die door buitenlanders worden verspreid. Het is hier altijd rustig. Zulke dingen worden altijd gezegd van plaatsen die aan de elementen worden overgeleverd.”

Satanisten

Het gebouw kreeg er hoe dan ook een aantrekkingskracht door. Volgens restauratrice Basma Selim werd het in de jaren negentig zelfs bezocht door satanisten, die er hun rituelen uitvoerden. “Ze bekladden de muren met zwarte schedels en swastika’s”, vertelt ze.

Dat is nu verleden tijd. De Egyptische staat kocht het gebouw in 2005 en sloot een overeenkomst om het met de steun van ons land te restaureren en er een monument en museum van te maken. Dinsdag opende het de deuren na een opknapbeurt die meer dan drie jaar duurde en 9,8 miljoen euro kostte.

Het resultaat mag er zijn. Het paleis schittert weer in al zijn grandeur en dat is duidelijk te zien op de vele foto’s die al van het gebouw werden gemaakt.

