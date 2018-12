Ooit gevlucht voor de taliban, nu dood door terreur in Straatsburg: Frans slachtoffer neergeschoten “met zoontje in zijn armen” Cyril Rosman

14 december 2018

09u11

Bron: AD.nl 7 De Franse Afghaan Kamal Nagchchband vluchtte jaren geleden uit voor de taliban weg uit Afghanistan. Zijn opnieuw opgebouwde leven in Straatsburg kwam deze week tot een einde, door de kogel van een andere moslim-extremist. Nagchchband werd dinsdag bij de terreuraanslag in de stad neergeschoten met een van zijn kinderen in zijn armen.

Nagchchband liep in de buurt van de kerstmarkt in Straatsburg, toen een man achter hem riep: ‘He, meneer’. Toen de 45-jarige garagehouder uit Straatsburg omkeek, werd hij neergeschoten, zo vertelt een vriend van Kamal aan de Franse website DNA.fr. “Hij had zijn zoontje in zijn armen, het is onmenselijk.” De rest van het gezin (het slachtoffer had kinderen van 3, 6 en 8 jaar oud) vluchtte een winkel in. Nagchchband was niet direct dood, hij lag twee dagen lang in het ziekenhuis en overleed gisteren, meldt DNA.

Kamal had de Franse nationaliteit, volgens zijn vriend. Hij vluchtte uit Afghanistan toen de religieuze extremisten van de taliban daar de macht hadden. Achttien jaar geleden vestigde hij zich in Frankrijk en bouwde een nieuw leven op. Een aanslag gepleegd door een andere moslim-extremist, Cherif Chekatt, maakte een einde aan dat leven.



Chekatt (29) schoot dinsdag in totaal drie mensen dood. De dader werd gisteravond zelf, na een klopjacht door de Franse politie, doodgeschoten bij zijn schuilplek in Straatsburg. Na zijn dood claimde terreurorganisatie IS de aanslag. Chekatt was een veel veroordeelde crimineel die in de laatste jaren van zijn leven radicaliseerde.