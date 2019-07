Ooggetuigen: slachtoffer was kansloos tegenover ‘moordlustige spoorduwer’ Caspar Naber

25 juli 2019

22u58

Bron: AD.nl 6 De 34-jarige vrouw die zaterdag in het Duitse Voerde overleed nadat ze van een perron voor een aanstormende trein was geduwd, had geen schijn van kans om zich te verweren tegen haar aanvaller. Dat verklaren twee ooggetuigen in de Duitse krant Rheinische Post.

De mannen stonden net als de vrouw en haar reisgenoot omstreeks 08 uur op het perron te wachten. Een van de twee ooggetuigen, een 31-jarige automonteur, zag hoe het latere slachtoffer een paar stappen in de richting van de aankomende trein liep. Daarmee kwam de 34-jarige vrouw zonder het te beseffen binnen de reikwijdte van haar aanvaller.



Die sloeg even later genadeloos toe. “Met beide handen en volledig onverwacht, duwde hij haar voor de locomotief. Ik heb nog geprobeerd de tas van de vrouw te grijpen zodat ik haar weer het perron op kon trekken maar was net te laat’', zegt de uit Irak afkomstige dertiger terugblikkend.

Met beide handen

Het slachtoffer, Anja N. (34) uit Voerde, was volgens hem volstrekt weerloos. Een andere ooggetuige, een 28-jarige man die niet met zijn naam genoemd wil worden, bevestigt dat. “De dader stond achter de vrouw en haar reisgenoot en kwam plotseling in actie. Hij duwde hard en gecoördineerd met beide handen. Hoewel de vrouw nog achter de witte veiligheidslijn op het perron stond, maakte ze geen schijn van kans.’’



De 31-jarige automonteur wierp zich meteen na het drama op de dader. Die verzette zich hevig en probeerde te ontsnappen. “Mijn vrouw riep: voorzichtig, misschien heeft hij een pistool of een mes,” herinnert de Duitse Irakees zich. “Ik dacht: kan me niks schelen. Wat er ook gebeurt, ik hou de man stevig vast.’’



Even later kreeg de dertiger hulp van de 28-jarige ooggetuige. Samen hielden ze de spoorduwer in bedwang tot de politie arriveerde.

Verhuizen

Het slachtoffer was volgens de reisgenoot onderweg naar een vriend die ze zou helpen met verhuizen. Die vriend raakte in shock toen hij het verschrikkelijke nieuws vernam.

De familie van de 31-jarige ooggetuige was eveneens in shock. “Mijn zoontje van vijf heeft zaterdag de hele dag niet meer gesproken”, zegt de vader. Zijn drie kinderen - hij heeft ook twee dochters van zes en zeven - krijgen psychologische hulp.

Schroevendraaier

De dader was hem voor het drama al opgevallen, zegt de automonteur. “Hij keek vreemd. Dat viel mijn vrouw ook op. We hadden de indruk dat hij onze kinderen observeerde. Hij liep ook op een rare manier rond, met een schroevendraaier in zijn hand. We gingen iets verder bij hem vandaan staan maar hij kwam opnieuw naar ons toe.’’

De stad Voerde bedankte de Duitse Irakees voor zijn moedige optreden, maar volgens de man valt er niets te bedanken omdat hij zijn plicht deed. Zijn gedachten zijn nog steeds bij het slachtoffer.

Pure moordlust

De 28-jarige verdachte, Jackson B., zou gehandeld hebben uit pure moordlust, zo maakte het Openbaar Ministerie zondag bekend. De politie probeert uit te vissen wat de verdachte deed voorafgaand aan het drama. “We zoeken het motief”, zei een politiewoordvoerster vanmiddag.