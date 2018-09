Ooggetuigen: "Bestuurster bolderkar schreeuwde om hulp" - Meerdere kinderen uit één gezin omgekomen bij treinongeluk mvdb

20 september 2018

14u11

Bron: AD.nl 54 Buurtbewoners en ooggetuigen hebben ernstig verslagen gereageerd op de dramatische aanrijding met een elektrische bolderkar op het spoor in het Nederlandse Oss (Noord-Brabant). Getuigen die de botsing hebben gezien zijn direct opgevangen, maar ook veel mensen die de klap hebben gehoord en zijn gaan kijken, staan te trillen als vertellen wat ze hebben gezien.

Uit alle ooggetuigenverslagen ontstaat het beeld dat de bestuurster van de elektrische bolderkar tussen de gesloten slagbomen bij station Oss West is terechtgekomen en dat ze nog heeft geschreeuwd om hulp. Het vermoeden bestaat dat ze de controle over de bakfiets was verloren.



De begeleidster van de kinderen was juist vertrokken bij de school die pal naast het spoor ligt. Met vijf kinderen was ze op weg naar basisschool De Korenaer aan de andere kant van het spoor, vertellen ouders van leerlingen.

De bolderkar werd geramd door de stoptrein die in volle vaart op weg was van de stad Den Bosch ('s-Hertogenbosch) naar Oss. Vier kinderen overleefden de klap niet. De bestuurster is door de botsing ernstig gewond geraakt aan haar benen en heeft veel bloed verloren. Twee van de vier omgekomen kinderen behoorden tot eenzelfde gezin. Het kind dat zwaargewond is geraakt, komt eveneens uit het bewuste gezin.

Trillen

Een buurtbewoner die ruim twee uur na de aanrijding nog staat te trillen zegt dat hij met zijn buurman naar het spoor is gelopen en de bestuurster gewond zag liggen. Toen hij een overleden kind zag, is hij omgedraaid en het verkeer gaan regelen. Net als veel getuigen dacht hij aan een aanrijding met een auto. Pas later kwam het besef dat het ging om een bolderkar van een kinderopvang die jonge kinderen in de ochtend naar school brengt.



Een vrouw vertelt dat ze van een buurbewoonster heeft gehoord hoe de rugzakjes van de kinderen door de lucht vlogen. De elektrische bolderkarren van de kinderopvang rijden volgens haar veel te hard door Oss en zijn onverantwoord. "Pak gewoon de auto", zegt ze geëmotioneerd. De buurtbewoonster die het ongeluk zag gebeuren is ernstig overstuur opgevangen. Volgens de fabrikant van de 'stint', het bewuste type elektrische bolderkar, kan de kar maximum 17 kilometer per uur. De remweg van de kar is 3,5 meter bij een snelheid van 15 km/u.

Klap

Een jongeman zegt dat hij de klap hoorde en uit zelfbescherming niet is gaan kijken. Ook hij staat uren later met zijn moeder nog steeds stil te kijken naar de plek waar het drama zich heeft afgespeeld.



De luifels van de basisschool bij het station zijn donderdagochtend gesloten om de leerlingen niet verder verder te confronteren met alle hulpdiensten die op het spoor hun werk doen.