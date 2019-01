Ooggetuige over doodgereden man (50) in geel hesje: “Dit was géén ongeluk” Sebastiaan Quekel Tom van der Meer

13 januari 2019

23u11

Bron: AD 0 De 50-jarige man die vrijdagavond werd doodgereden door een Nederlandse vrachtwagenchauffeur, sloeg vlak voor de aanrijding met een sleutel op de ruit van de truck. Dat blijkt uit voorlopig onderzoek van de autoriteiten. De demonstrant gleed daarna onder de vrachtwagen en overleed ter plaatse.

Het ongeval gebeurde vrijdagavond op de E25 van Luik naar Maastricht ter hoogte van Visé (Wezet), waar een protestactie van gele hesjes gepland was. De actievoerders wilden vrachtwagens, die in de richting van Maastricht reden, tegenhouden. Slachtoffer Roger B. werd daarbij aangereden en zou op slag dood geweest zijn. De man woonde in het Luikse Liers en werkte bij het bedrijf Intradel.

Het slachtoffer probeerde samen met een mededemonstrant alle vrachtwagens tegen te houden. Toen dat met deze truck niet lukte, sloeg B. met een sleutel tegen het raam. Volgens een ooggetuige gaf de chauffeur daarna plots gas bij en raakte het protestbord. Hierdoor gleed het slachtoffer uit en kwam zo onder de vrachtwagen terecht. De man overleed ter plaatse.

Gruwelijkheden

De ooggetuige stond vlak achter het slachtoffer en heeft naar eigen zeggen gruwelijkheden gezien. “Ik heb zijn armen gezien, zijn gezicht, zijn lichaam. Dat ging door merg en been. Ik was geschokt”, zei hij op de Waalse televisie. Na afloop hoorde hij zeggen dat het ging om een ongeluk. “Dat was absoluut niet zo. Dit was géén ongeluk. Ik zag hem als een gek accelereren. Nog nooit heb ik een vrachtwagen zo snel zien wegrijden.”

Na het ongeval had de politie aan de chauffeur bevolen om zich op een parking te zetten, iets verderop. Maar toen de agenten daar ter plaatse kwamen om de man te ondervragen, bleek de vrachtwagen verdwenen. Na een lange klopjacht werd de man zaterdagavond nabij Tilburg opgepakt.

In shock

De broer van het slachtoffer is in shock, zo laat hij in een openbaar Facebook-bericht weten. “Goede reis, mijn kleine broertje. Je rebelse kant is ten einde”, schrijft hij. “Ik weet zeker dat jij onder de gele hesjes een koning zult blijven. De boze mensen, zij die tot het gaatje gaan, blijven vooral jouw aardige en behulpzame onthouden.”