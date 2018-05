Ooggetuige aanslag Parijs: "Dader was zenuwachtig" Nathalie De Bisschop Katrien Saelens

13 mei 2018

16u22

Bron: VTM NIEUWS 0 "Hij was zenuwachtig en heel agressief. Hij had bloed aan zijn handen." Dat zegt Oliver Woodhead, een restaurantuitbater die gisteravond de dader die vijf mensen neerstak, voor zijn ogen zag worden neergehaald. "Ik stond op het voetpad, samen met mijn barman", vertelt hij aan VTM NIEUWS.

In het centrum van de Franse hoofdstad Parijs stak een man, waarschijnlijk van Tsjetsjeense afkomst, vijf mensen neer. Eén van de slachtoffers overleed aan zijn verwondingen, twee anderen zijn zwaargewond en nog twee anderen raakten lichtgewond.

Eerst met taser

Oliver Woodhead zag de man door de straat lopen. "Enkele minuten later stond de hele straat vol agenten", vertelt hij, nog in shock. "De agenten, die binnen de drie minuten ter plaatse waren, probeerden hem eerst met een taser neer te halen. Dat lukte niet. Dan hoorde ik een schot en is hij vlak naast mij neergevallen."

Deur gebarricadeerd

"Ik stond op het voetpad toen het gebeurde, samen met mijn barman", vertelt de restaurantuitbater nog. "Toen we terug naar binnen gingen, zaten alle mensen verstopt onder de tafels. Iedereen was - natuurlijk - in shock. Dan hebben we de deur gebarricadeerd en hebben we de mensen die vlakbij het raam zaten, aan andere tafels gezet. Dan hebben we gewoon voort gedaan."

Business as usual

Dat was niet vanzelfsprekend, vooral niet voor het personeel. "Vooral het keukenpersoneel had daar moeite mee. Ze hadden niets gezien, maar hadden wel gehoord dat er iemand vermoord was vlak voor de deur", vertelt Woodhead. "Ze waren in paniek. Ik had onmiddellijk een veilig gevoel van zodra alle agenten hier waren. 'Business as usual' vanaf dat punt."