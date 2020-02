Oogarts die waarschuwde voor coronavirus en meteen werd opgepakt zelf ook besmet: “Snellere openheid was beter geweest” jv

03 februari 2020

09u06

Bron: New York Times 22 Li Wenliang is een van de acht klokkenluiders die in december waarschuwden voor het nieuwe coronavirus. De Chinese overheid ontbood hem meteen om hem op de vingers te tikken, schrijft de New York Times. Wenliang kondigde dit weekend aan dat hij zelf ook besmet is met het virus.

Zeven patiënten in het ziekenhuis waar Wenliang als oogarts werkte, waren geveld door een mysterieuze ziekte. Wenliang waarschuwde op 30 december 2019 in een chatgroep zijn medestudenten geneeskunde. “In quarantaine op de spoedafdeling”, schreef hij over enkele patiënten. “Beangstigend, is SARS terug?” reageerde iemand.

De Chinese gezondheidsinspectie in Wuhan pakte de oftalmoloog in het holst van de nacht meteen op en riep hem tot de orde over de informatie die hij had gedeeld. Drie dagen later moest hij van de politie een verklaring ondertekenen over zijn “onwettig gedrag”. Nog zeven anderen werden op 31 december aangehouden voor het “verspreiden van geruchten”, nadat het onrustwekkende bericht van Wenliang ook buiten de chatgroep verspreid was. De gezondheidscommissie van Wuhan zag zich verplicht om diezelfde dag bekend te maken dat er 27 mensen besmet waren met een atypische vorm van longontsteking. Maar de ziekte was “te voorkomen en te controleren”, klonk het nog.

Het bleek niet om SARS te gaan, het virus dat in 2003 aan bijna 800 patiënten het leven kostte, wél om het inmiddels bekende nieuwe coronavirus 2019-nCoV. De teller staat al op meer dan 300 doden en meer dan 14.000 infecties wereldwijd. China krijgt kritiek omdat de autoriteiten niet meteen krachtdadig optraden, waardoor het virus meer voet aan de grond kreeg. “Op kritieke momenten koos de overheid eerst voor geheimhouding en orde en dan pas om de groeiende crisis openlijk aan te pakken om zo ongerustheid bij het volk en politieke gêne te voorkomen”, schrijft de New York Times.

Li Wenliang, a #Wuhan doctor believed to be one among the eight whistleblowers who first reported about the outbreak of #novelcoronavirus resulting in police detention for allegedly spreading “rumors”, was diagnosed with the infection Saturday. https://t.co/TNwmT71GZy pic.twitter.com/AIUrObgNVA Global Times(@ globaltimesnews) link

Volgens de krant hebben de autoriteiten kostbare tijd verloren in die eerste zeven weken tussen het moment dat het coronavirus begin december uitbrak en de drastische beslissing op 22 januari om de miljoenenstad Wuhan in quarantaine te plaatsen. Ze hadden wel al snel, op nieuwjaarsdag, de vismarkt van Huanan gesloten waar vermoedelijk het virus ontstond, maar wilden voor de rest vooral paniek bij het volk voorkomen door de berichtgeving erover te controleren. Artsen en andere klokkenluiders werden aanvankelijk monddood gemaakt. De 11 miljoen inwoners kregen enkel geruststellend nieuws te horen en werden niet aangemaand om zichzelf tegen het virus te beschermen. Vandaag is dit een internationaal gezondheidsprobleem.

Oogarts Li Wenliang ging na zijn reprimande weer gewoon aan het werk. Op 10 januari behandelde hij een vrouw met glaucoom. Wenliang wist niet dat de patiënte besmet was met het coronavirus. Waarschijnlijk had ze het via haar dochter gekregen. Ook Wenliang zelf raakte geïnfecteerd. Dat liet hij zaterdag weten. “Alles is nu geregeld, het is eindelijk bevestigd”, schreef hij op de Chinese sociaalnetwerksite Weibo. Wenliang is 34, heeft een vrouw en een kind. Het koppel verwacht hun tweede in de zomer. Hij wordt behandeld in het ziekenhuis waar hij zelf werkt. Vanop zijn ziekbed pleit hij voor meer openheid en transparantie. “Als de overheid eerder informatie over de epidemie had bekendgemaakt, zou dat volgens mij veel beter zijn geweest”, besluit hij in de New York Times.

