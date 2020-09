Exclusief voor abonnees

Onze reporter – zonder mondmasker – in Zweden: “Deze strategie zou in België niet gewerkt hebben”

Dietert Bernaers

26 september 2020

05u02

Op het eerste gezicht is het 'vrijheid blijheid' in Zweden. Van een lockdown was er in het land van Abba, Ikea en Volvo geen sprake en ook vandaag is er in de straten, winkels en scholen geen mondmasker te zien. Maar reporter DIETERT BERNAERS stelt in Göteborg vast dat het allemaal toch iets genuanceerder is: er zijn wel degelijk regels en strikte aanbevelingen. Het verschil is dat die gedragen worden door de bevolking. "De soepele Zweedse strategie zou in België nooit gewerkt hebben."