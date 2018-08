Onze reporter ziet hoe buurtbewoners heel even thuis spullen mogen ophalen: "Maar ze zijn opnieuw moeten gaan lopen"

SVM

15 augustus 2018

14u32

Bron: Beelden: Benoit De Freine - Ken Standaert

0

Ook voor de buurtbewoners brengt de instorting van de Ponte Morandi de nodige gevolgen teweeg. Onze reporter ter plaatse stelde vast hoe inwoners even in hun huis mochten om belangrijke spullen op te halen. Maar al snel kwam het signaal dat het te gevaarlijk was, met als gevolg dat ze opnieuw geëvacueerd moesten worden.