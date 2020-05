Onze reporter Robin Ramaekers in Venetië: “Nog nooit zo leeg als vandaag” Redactie

08 mei 2020

11u17 0 Nooit eerder waren de iconische steegjes en kanalen van Venetië zo uitgestorven. VTM Nieuws-journalist Robin Ramaekers ging ter plaatse poolshoogte nemen en ziet hoe zich langzaam maar zeker een economisch drama voltrekt.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

“De stad wordt normaal gezien overspoeld door miljoenen toeristen. Normaal gezien zouden hier in de voorbije twee maanden 5,5 miljoen mensen overnacht hebben, nu precies nul. Met een verlies van meer dan drie miljard euro tot gevolg”, aldus Ramaekers vanop de Canal Grande. “Venetië is nog nooit zo leeg geweest als vandaag. Dat is dramatisch voor de mensen die hier moeten leven van het toerisme, en dat is zo ongeveer iedereen.”

In Veneto, de provincie waarin Venetië ligt, vielen tot nu toe ruim 1.500 doden door het coronavirus. Ook Venetië zelf kreeg het zwaar te verduren, hoewel het risico van de economische ramp waar de stad nu op afstevent dus mogelijk nog veel groter is. “Venetië ligt op dit moment letterlijk en figuurlijk op sterven na dood”, klinkt het.

Lees ook: Kunnen we dit jaar nog op reis? Zo is de situatie in jouw vakantieland (+)