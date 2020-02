Exclusief voor abonnees

Onze reporter in Hanau spreekt met buurtbewoners: “Elk van ons had slachtoffer kunnen zijn”

Stéphanie Romans in Hanau

20 februari 2020

16u28

10

Bewoners van de wijk Kesselstadt in het Duitse Hanau kunnen niet vatten wat er gisterennacht in hún buurt gebeurd is. De bar waar schutter Tobias R. (43) verschillende onschuldige bezoekers doodschoot, is het sociale hart van de buitenwijk. “Elk van ons had slachtoffer kunnen zijn.”