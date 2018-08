Onze reporter in Genua, waar families in ziekenhuis wanhopig zoeken naar vermisten: "Ik hoop op een mirakel, maar vrees het allerergste" Ken Standaert

15 augustus 2018

19u53 5 Aspettare , più aspettare . Wachten en nog meer wachten. Dat doen de Genuanen al sinds de Ponte Morandi het dinsdagmiddag begaf. Ze eisen antwoorden. Wie is verantwoordelijk? Wie zijn de overledenen? En kunnen de meer dan 500 geëvacueerde bewoners die onder de afbrokkelende brugpijler wonen ooit nog terugkeren naar huis?

“Marius”, schreeuwt een huilende Eniada Demiraj (20) op de stoep van de Via Walter Fillak. Het is dan net 13 uur en de brede laan die pal onder de ingestorte brug loopt, staat vol met buurtbewoners die de nacht bij vrienden, familie of in een hotel doorbrachten. Op de achtergrond hoor je sirenes van voorbijrijdende brandweer- en politievoertuigen en het gedreun van een drilboor die zich voorzichtig door het puin een weg baant. Op zoek naar slachtoffers.

