Onze reporter aan de "spookdorpen" in Italië: "Ook Belgen wonen in sommige afgesloten gemeenten” YV

25 februari 2020

10u57

Bron: Eigen berichtgeving 12 De elf Italiaanse dorpen, met samen tienduizenden inwoners, waar sinds vorige week vrijdag het coronavirus werd vastgesteld, zijn volledig van de buitenwereld afgesloten. Er werd een perimeter ingesteld en niemand mag de stad binnen. In de steden kunnen ook Belgen zitten.

OPROEP: Bent u één van de Belgen die vastzitten in de afgesloten gemeenten in Italië? En wil u daarover getuigen? Laat het weten aan onze redactie via redactie@hln.be. Vergeet zeker uw telefoonnummer niet te vermelden.

Door Buitenlandse Zaken is bevestigd dat er in de elf “spooksteden”, in Noord-Italië, in de provincie Lombardije, ook een aantal Belgen wonen. Al wil dat niet zeggen dat ze op dit moment ook in de steden verblijven. Alleen de hulpdiensten of mensen met officiële toelating mogen de dorpen binnen of buiten.