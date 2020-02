Onze reporter aan de afgesloten gemeenten in Italië: "Ook Belgen wonen hier” YV

25 februari 2020

10u57

Bron: Eigen berichtgeving 56 De elf Italiaanse gemeenten, met samen tienduizenden inwoners, waar sinds vorige week vrijdag het coronavirus werd vastgesteld, zijn volledig van de buitenwereld afgesloten. VTM Nieuws-reporter Birgit Herteleer ging ter plaatse en sprak met enkele bewoners.

Door Buitenlandse Zaken is bevestigd dat er in de elf gemeenten in Noord-Italië, in de provincie Lombardije, ook een aantal Belgen wonen. Al wil dat niet zeggen dat ze op dit moment ook in de steden verblijven. Alleen de hulpdiensten of mensen met officiële toelating mogen de dorpen binnen of buiten.

Aan de rand van de stad komen inwoners wel nog buiten, zelfs zonder mondmasker. “Een masker is nuttig als er veel mensen zijn, hier is niemand. Dus dan is het niet nodig hebben ze ons gezegd”, aldus inwoner Stefano Guidagni.

OPROEP: Bent u één van de Belgen die vastzitten in de afgesloten gemeenten in Italië? En wil u daarover getuigen? Laat het weten aan onze redactie via redactie@hln.be. Vergeet zeker uw telefoonnummer niet te vermelden.

