Exclusief voor abonnees

Onze journaliste sprak met bewoners mirakelhuis in Australië: “Elke boom in het bos is afgebrand, maar ons huis bleef gespaard”

Alf en Adrina: “Van het ene moment op het andere zaten we zo goed als ingesloten tussen de vlammen”

Inge Bosschaerts

14 januari 2020

17u21

0