Onze journaliste in Londen over overwinning van Johnson: “Hij had duidelijke boodschap voor kiezer” LH

13 december 2019

18u16 0 De Britse premier Boris Johnson triomfeert na een verpletterende overwinning bij de Britse verkiezingen. Zijn Conservatieve partij haalt een forse absolute meerderheid in het Lagerhuis, waardoor de weg voor een brexit op 31 januari nu helemaal open ligt. Hoe onverwacht is die overwinning en waar haalde Johnson zo veel stemmen? We vragen het aan VTM-journaliste in Londen Romina Van Camp.

Had je dit resultaat zien aankomen?

“Neen, ik denk dat dit de moeilijkst te voorspellen verkiezingen in jaren waren. De meesten hadden wel voorspeld dat de Conversatieve Partij de grootste zou worden, maar of ze een werkbare meerderheid zou halen, was een groot vraagteken. Daarnaast was ook er de vraag in hoeverre de mensen veranderd waren van mening over de brexit in vergelijking met de vorige verkiezingen. Het Remain-kamp is de voorbije jaren ook veel op straat gekomen. Maar nu hebben de Conservatieven zelfs gewonnen in districten die al 70 à 100 jaar roodgekleurd waren. De zogenaamde rode muur in Midden- en Noord-Engeland die doorbroken is, zie je duidelijk op de verkiezingskaarten. Het is zo de grootste overwinning voor de partij sinds Margaret Thatcher in 1987, voor dat soort overwinning mag je term historisch gebruiken. Ik denk dat Johnson zelf onder de indruk is, dat hij hier nooit van gedroomd heeft. Dat is deels zijn eigen verdienste: hij is naar de kiezer getrokken met een zeer duidelijke boodschap: ‘Get Brexit Done’. Zo heeft hij een Trump-tactiek - gewoon drie simpele woorden - toegepast terwijl Labour maar bleef doordrammen over de gezondheidszorg en andere thema’s.”

Waar heeft Labour gefaald?

“Het is nooit echt duidelijk geweest wat het standpunt van Labour was over de brexit, terwijl de Conservatieven en ook de Liberale Democraten wel een duidelijk standpunt hadden. Daarnaast hadden veel kiezers die traditioneel op Labour stemden ook een probleem met Corbyn zelf. Hij is nooit echt een populaire oppositieleider geweest - zelfs de minst populaire ooit - en reageerde bijvoorbeeld ook nooit op de klachten over antisemitisme binnen zijn partij. Daarnaast kwam er ook voortdurend nieuws over onenigheid binnen zijn partij naar buiten.”

“Wat ik ook frappant vond, is dat hij vannacht - toen duidelijk was dat Labour de verkiezingen had verloren - niet meteen gezegd heeft dat hij zou opstappen. Bij Labour moet er de de komende jaren een nieuwe charismatische leider opstaan, anders kan Johnson wie weet er nog een tweede ambtstermijn in Downing Street bijdoen. Labour moet bovendien de rode districten die ze nu verloren hebben weer kunnen heroveren.”

Heeft de brexitmoeheid ook meegespeeld?

“Jazeker. De traditionele kiezers van Labour die altijd brexitgezind waren, hebben voor duidelijkheid gekozen met Johnson, omdat ze niet wisten waar ze met Corbyn naartoe zouden gaan. Mensen uit de arbeidersklassen hebben andere zaken aan hun hoofd dan de brexit, die al 3,5 jaar aansleept. Het parlement kon de brexitdeal er maar niet doorkrijgen, je kan dus zeggen dat de kiezer dat nu gedaan heeft. Wat mij ook opvalt hier in Londen: de voorbije maanden zag je hier altijd pro-Europese demonstranten, nu lijken ze allemaal verdwenen.”

Wat zijn de belangrijkste uitdagingen voor grote overwinnaar Boris Johnson?

“Hij heeft zeer ambitieuze verkiezingsbeloftes gedaan en moet in 11 maanden een handelsakkoord met de EU kunnen sluiten. Bovendien weten we pas eind 2020 hoe het gaat aflopen met de brexit. Een harde brexit is nog altijd niet afgewend. Dan is er ook nog de Schotse kwestie: Johnson heeft altijd gezegd dat hij zo’n tweede referendum nooit zou toestaan, maar de Schotse nationalisten voelen zich nu gesterkt door hun grote overwinning in Schotland. Een van de grootste uitdagingen voor Johnson zal zijn om het Verenigd Koninkrijk samen te houden.”