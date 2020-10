Onze experte Greet De Keyser: “Dit zat er aan te komen, hij lachte Pence zelfs uit omdat hij altijd mondmasker droeg” SVM

02 oktober 2020

09u05

Bron: Eigen berichtgeving 12 Veel Amerikanen weten nog niet dat Donald Trump en zijn vrouw positief getest hebben op het coronavirus vermits het in de Verenigde Staten nog nacht is. Onze experte Greet De Keyser werd uit haar bed gebeld om haar kijk op de zaak te geven.

“Het is momenteel 2.30 uur aan de oostkust, maar ik zie overal al extra nieuwsuitzendingen”, klinkt het. “Hoe erg het ook is voor Trump en de First Lady, dit zat er wel aan te komen. De president bleef de afgelopen weken campagnetoespraken doen zonder mondmasker. Daar deed hij altijd nogal lacherig over. Hij heeft zelfs vicepresident Mike Pence, die altijd een mondmasker draagt, daarvoor uitgelachen. En hij heeft altijd laten blijken dat hij twijfelt aan het nut van zo’n mondmasker.”

“Of hij symptomen heeft, weten we op dit moment nog niet. Enkele mensen hadden tijdens zijn laatste toespraken wel opgemerkt dat zijn stem nogal hees klonk.”

Hoe moet het nu verder? “Aangezien hij laten weten heeft dat hij in quarantaine zal gaan in het Witte Huis zal alles moeten afgelast worden of online gebeuren. Ik zag ook net dat zijn programma aangepast is. Normaal gezien had hij vandaag op campagne moeten gaan naar de staat Florida. Nu staat er voor de namiddag een online event aangekondigd met een aantal van zijn supporters. Het programma zal helemaal omgegooid moeten worden.”

Vermoed wordt dat Trump besmet raakte via Hope Hicks, een vooraanstaande adviseur van Trump. “Zij is een voormalige communicatiedirecteur en staat heel dicht bij de president. Ze werkten heel goed samen, maar hij kan de besmetting natuurlijk ook opgelopen hebben tijdens een van zijn vele campagnerondes.

Wat als Trump te ziek wordt en zijn functie niet meer kan uitoefenen? “Het is aan de Republikeinse partij om te bepalen wie dan zijn kandidatuur moet overnemen. Het bestuur van het land zal in dat geval in handen komen van vicepresident Mike Pence.”