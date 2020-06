Exclusief voor abonnees

Onze correspondente Greet De Keyser ziet grote problemen in de VS: “Dit protest is echt terecht”

Greet De Keyser

31 mei 2020

22u53

64

De dood van George Floyd heeft zware rellen veroorzaakt in verschillende steden in de Verenigde Staten. Greet De Keyser, onze VS-correspondente in Washington, ziet hoe mensen ook aan het plunderen geslagen zijn en het hele land in chaos storten. “De reden voor het protest dreigt hierdoor verloren te gaan”, waarschuwt De Keyser. “Want dit protest is echt terecht. Het gaat lang niet alleen over George Floyd. De politie is hier niet je vriend.”