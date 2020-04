Onze buurlanden maken hun mondmaskers voortaan zelf mvdb Bron: AFP - NU.nl

10 april 2020

10u36 3 Het nijpende tekort aan mondmaskers treft ook buurlanden. Om minder afhankelijk te zijn van buitenlandse invoer uit China, wil de Franse president Emmanuel Macron de productie van mondmaskers in eigen land fors optrekken. Ook Nederlandse bedrijven gaan miljoenen mondkapjes per week produceren.

Macron wil tegen eind 2020 qua “volledig onafhankelijk” zijn van buitenlandse invoer, zei hij dinsdag. De Franse medische zorg verbruikt tijdens de coronacrisis veertig miljoen maskers per week. Om aan de vraag te voldoen, moesten ook onze zuiderburen een beroep doen op voornamelijk Chinese leveranciers. De lokale productie van mondmaskers is inmiddels al drastisch opgeschroefd. Tien miljoen exemplaren per week, is het objectief voor eind april. Voor de coronacrisis lag het Franse aantal op 3,3 miljoen. “Deze crisis toont aan dat we onze nationale en Europese soevereiniteit voor bepaalde producten en materialen opnieuw moeten versterken”, klinkt het. De Franse overheid heeft een budget van 4 miljard euro vrijgemaakt voor de aankoop van mondmaskers, beademingstoestellen en medicijnen.

Ook onze noorderburen schalen de productie op. Het bedrijf AFPRO Filters uit Alkmaar (Noord-Holland) ontving een order van de Nederlandse overheid voor drie miljoen mondkapjes. De firma start binnenkort met de productie van FFP2-mondmaskers (maskers met een filter, geschikt voor gebruik in het ziekenhuis) en heeft daar een fabriekshal voor vrijgemaakt.



AFPRO Filters is ook in China actief en heeft ginds meerdere fabrieken. Een productiemachine wordt volgende week met een vrachtvliegtuig vanuit China naar Nederland overgevlogen. De firma wil “volgens Nederlandse standaarden” te werk gaan, verklaarde een woordvoerder aan onze collega’s van NU.nl.

België

In ons land naaiden Belgische gedetineerden sinds de uitbraak van de coronacrisis tot nu toe 27.350 mondmaskers. Ook vrijwilligers over het hele land doen volop verder. Zoals Petra Couffez (53) uit het West-Vlaamse Ruddervoorde (Oostkamp). Zij en haar team van 45 vrijwilligers stikten op drie weken tijd 12.000 mondmaskers.