Onwaarschijnlijk: boomstam valt van truck op auto, man stapt vrijwel ongedeerd uit wrak Rianne de Zeeuw Graziella Gioia

03 oktober 2018

14u44

Bron: AD.nl 5 Een Nederlandse automobilist had vanmiddag een engeltje op zijn schouder zitten. Op de Maasdijk in 's-Gravenzande kantelde de trailer van een vrachtwagen plots, waardoor de lading boomstammen eruit viel. Een daarvan kwam recht op een auto terecht, maar miste de automobilist op een haar na.

De stammen kwamen grotendeels op de weg en naast de dijk terecht, maar dus ook op een toevallig voorbijrijdende auto. De stam kwam precies in het midden van zijn dak terecht, waardoor de bestuurder nipt werd gemist. Hij kon daardoor wonder boven wonder nog zelf uit zijn wagen stappen. De man werd met enkel een lichte hoofdwonde naar het ziekenhuis gebracht.

De vrachtwagenchauffeur (22) is zwaar onder de indruk. "Ik reed op de dijk, hoefde nergens voor uit te wijken en zag opeens hoe mijn legger scheef hing.'' Er brak grote paniek bij hem uit toen de houtblokken de weg op rolden. Dat gevoel werd vergroot toen hij uitstapte en zag hoe er verderop commotie was bij een auto. "Ik liep erheen om te kijken hoe het met de bestuurder ging. Ik was zo opgelucht dat hij er bijna ongeschonden uitkwam. Ik vond het erger voor hem dan voor mij.''

Hoe het ongeval kon gebeuren is de grote vraag. "Daarover tast ik in het duister", aldus de truckchauffeur. "Ik hoefde dus nergens voor uit te wijken. En de blokken zaten gewoon vast met spanbanden, precies op de manier waarop wij dat altijd doen."

