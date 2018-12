Onvoorzichtige toeristen riskeren hun leven voor selfies op bevroren Pools meer mvdb

13 december 2018

19u39

Bron: BBC 0 Parkwachters in het Poolse nationaal park van het Tatragebergte staan machteloos tegen toeristen die voor een selfie een bevroren meer oplopen, en zo alle veiligheidsvoorschriften in de wind slaan. Het ijs op het pittoreske Morskie Oko-meer is op sommige plaatsen bedrieglijk dun, zo meldt de BBC.

Het meer is het hele jaar door een belangrijke toeristische trekpleister, maar trekt in de wintermaanden extra veel bezoekers. Parkwachters in het zuidelijk gelegen hooggebergte probeerden de vorige weekends met man en macht te verhinderen dat grote groepen mensen het ijs opkropen. Hun verbale waarschuwingen haalden weinig uit. De selfie-nemers zijn wellicht het Pools niet machtig.

Het overgrote merendeel van hen waren buitenlandse toeristen uit China, Indonesië, Hongarije en Oekraïne. Eén Hongaar waagde zich zelfs 350 meter ver op het meer. Levensgevaarlijk, volgens de park-rangers. Op vele plaatsen is het ijs slechts zes centimeter dik, veel te weinig om veilig te schaatsen of te lopen. De temperaturen kruipen wel wat onder het vriespunt, maar nog niet diep genoeg om de risico’s te verminderen. Indien de toerist door het ijs zou zijn gezakt, was hem redden allesbehalve vanzelfsprekend.

De wachters zijn vooral verontwaardigd over het grote aantal gezinnen die met kleine kinderen het ijs opgingen.

Wie betrapt wordt op het Morskie Oko-meer riskeert een boete van 500 zloty (115 euro). Het meer blijft tot april grotendeels bevroren. Een video waarin onachtzame toeristen het ijs opwandelen, werd begin deze maand via de sociale media meer dan 110.000 keer bekeken. De Poolse pers heeft weinig medeleven met de selfie-nemers en schildert hen af als idioten.