Onvoorwaardelijke liefde: waarom de band tussen de VS en Israël al 70 jaar onbreekbaar is Stevo Akkerman

14 mei 2018

14u45

Bron: Trouw 1 En zoals iedereen weet: een goed lief, dat mag wat kosten. Sinds 1947 deelde Uncle Sam maar liefst 135 miljard dollar uit aan het 'Heilige Land'. Niet enkel uit naastenliefde, natuurlijk. De Amerikanen hebben tal van weldoordachte redenen om 'de enige democratie in het Midden-Oosten' bevriend te houden.

In de Amerikaanse begroting voor 2018 is 3,8 miljard dollar uitgetrokken voor steun aan Israël. Dit maakt deel uit van een tienjarenovereenkomst tussen de VS en Israël, dat in totaal 38 miljard dollar omvat, bijna volledig in de vorm van militaire assistentie. In een rapport voor het Congres dat vorige maand verscheen, werden de bedragen uitgesplitst en wie dat bestudeert, stuit opeens op poëzie. Namelijk als het gaat om de benaming van twee onderdelen van het raketschild: de IJzeren Koepel en Davids Slinger.

Je hebt 11% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN

Meer over Israël

politiek