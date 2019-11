Onvoorstelbaar: Turkije zet jihadist uit, Griekenland houdt grens dicht. En nu zit hij vast in niemandsland KVE

12 november 2019

12u15

Bron: AP, ANP, VRT NWS 48 Turkije is gisteren begonnen met de repatriëring van gevangengenomen IS-militanten naar hun land van herkomst. Die repatriëring loopt niet altijd van een leien dakje en leidt soms tot onwaarschijnlijke situaties. Zo zit een Amerikaanse jihadist vast in niemandsland nadat Turkije de man had uitgezet en Griekenland hem de toegang weigerde. Dat meldt persbureau AP.

De Turkse zender DHA zond beelden uit van de bizarre toestand aan de Turks-Griekse grens. Op de beelden is te zien hoe een jihadist vastzit in het niemandsland tussen Turkije en Griekenland. Het gaat om een Amerikaanse staatsburger met een Arabische achtergrond.

Volgens de Griekse politie probeerden de Turkse autoriteiten de man al eens op 11 oktober uit te zetten nadat zijn tijdelijke verblijfsvergunning was verlopen. De jihadist van zijn kant verklaarde dat hij niet naar Griekenland wilde en keerde daarop terug naar Turkije, geëscorteerd door de Turkse politie.

Gisteren stond hij weer aan de Griekse grens, maar de Grieken lieten hem niet toe op hun grondgebied en stuurden de man terug naar Turkije. Maar ook daar bleef de grens dicht. En zo kwam de IS-militant in niemandsland vast te zitten. Of de man daar nog steeds zit, is vooralsnog onduidelijk. De VS hebben nog niet gereageerd op de bizarre situatie waarin de Amerikaanse staatsburger verkeert.

Stavros Tziamalides, een functionaris uit het Griekse grensdorp Kastanies, verklaarde dat de grens langs Griekse zijde gesloten was en dat de Griekse politie en de grenswachters van Frontex in groten getale aanwezig waren na de aankondiging van Turkije om buitenlandse IS-aanhangers terug te sturen.

Diverse Europese landen hebben tot nu toe geweigerd IS-aanhangers terug te halen die onder leiding van de Koerdische militie YPG in het noorden van Syrië zijn opgepakt. De Turkse regering ergerde zich aan de passiviteit van Europese landen bij het terughalen van Syriëgangers.

President Recep Tayyip Erdogan zei vrijdag nog dat er 1.201 strijders van Islamitische Staat in Turkse gevangenissen zitten. Hij kondigde ook aan deze strijders te zullen terugsturen naar hun landen van herkomst.

Gisteren werden al een Deense en Amerikaanse jihadist uitgezet. De komende dagen zullen ook acht Duitse en elf Franse IS-militanten worden gerepatrieerd.

Er zitten ook minstens vier Belgen in de Turkse cel die banden hebben met IS, maar “op dit moment kregen we nog geen bericht van Turkije met betrekking tot het uitwijzen van bepaalde personen”, zegt het federaal parket.