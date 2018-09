Onverwachts bevallen Nederlandse Britt (18) en baby waarschijnlijk vrijdag terug uit Egypte Annemieke van Dongen Leon Van Wijk

04 september 2018

08u03

Bron: AD.nl 234 De 18-jarige Britt uit Rotterdam is vorige week zondag moederziel alleen in een Egyptische hotelkamer bevallen van een zoontje. Ze wil dolgraag terug naar Nederland, maar dat kan niet zomaar, omdat ze geen paspoort heeft voor baby Yassin. Dat melden onze collega’s van AD.nl. D e Nederlandse ambassade in Egypte laat weten alles op alles te zetten om Britt en haar zoontje zo snel mogelijk weer naar huis te laten keren en zegt donderdag een noodpaspoort voor de baby klaar te hebben.

Sylvia van Baarlen kreeg vorige week zondagavond op WhatsApp het meest onwaarschijnlijke bericht van haar leven. "Mam, niet schrikken. Ik ben vanochtend in de badkamer van m'n hotelkamer bevallen van een zoontje. Het gaat goed met ons."



's Ochtends had Britt zich niet goed gevoeld, vertelt de kersverse oma Sylvia aan de telefoon vanuit de badplaats Hurghada, waar ze na het bizarre nieuws zo snel mogelijk heen is gevlogen. "Ze had buikkrampen en diarree. Ze dacht dat ze iets verkeerds had gegeten. Tot ze op de wc ineens een hoofdje voelde en heel veel haartjes zag. Ze heeft alle handdoeken op de grond gegooid en is erop gaan zitten. Het kindje was er heel snel. Gelukkig begon hij meteen te huilen. Met een nagelschaartje heeft ze de navelstreng doorgeknipt. Toen is ze met hem in bed gaan liggen."



Hulp inschakelen kon Britt niet. "De batterij van haar gsm was plat. 's Avonds kwam gelukkig een van de jongens van het hotel poolshoogte nemen, omdat ze haar de hele dag nog niet hadden gezien. De hotelmanager en een hostess hebben haar meteen naar het ziekenhuis gebracht. Baby en moeder werden er onderzocht en ze kregen een infuus. Wonder boven wonder zijn ze helemaal gezond."

Dik

In Nederland ging Sylvia meteen aan het regelen. Ze nam contact op met Eurocross en de ambassade, vulde een koffer met kleertjes en babyspulletjes en boekte een vliegticket. Haar man besloot in Nederland te blijven om een babykamer gereed te maken.



Ondertussen ontfermde het personeel van het Aladdin Beach Resort in Hurghada zich over Britt en baby Yassin. "We komen hier al vijftien jaar in de vakanties, iedereen hier kent haar. De week ervoor hadden we nog samen in het hotel doorgebracht. Mijn man en ik waren zaterdag terug naar Nederland gevlogen, Britt zou nog een paar dagen langer blijven. Tijdens de vakantie had ik het nog tegen haar gezegd: 'jeetje Britt, wat ben je dik geworden. Je lijkt wel zwanger'. 'Doe normaal, mam', antwoordde ze, 'ik hou gewoon van zoetigheid'. Ze had vlak daarvoor nog wodka gedronken en aan de shisha gezeten."

Woensdagnacht sloot Sylvia haar dochter en kleinzoon in de armen. "Heel raar, je bent op zo'n moment natuurlijk allebei over je toeren. Maar het voelde direct vertrouwd. Ja, ik ben wat eerder dan gepland oma geworden, maar dat is vooral heel mooi."

Geen vader

Die blijdschap wordt inmiddels echter overschaduwd door zorgen. Terug naar Nederland met een baby zonder paspoort blijkt niet zomaar te gaan. "Ik dacht: een weekje, en dan zijn we wel thuis. Maar we lopen hier tegen allerlei dingen aan. Yassin mag niet reizen zonder paspoort. Voor het paspoort moeten we helemaal naar Caïro, vijf uur rijden hiervandaan. Het duurt dan drie of vier weken voor het paspoort gereed is. En om dat aan te kunnen vragen is een geboortebewijs nodig. Maar we blijken hier geen aangifte te kunnen doen, omdat de vader niet bekend is. Britt heeft hem in Nederland ontmoet op een feestje, ze weet weinig van hem."

"Niet heel slim nee, maar wie had kunnen bedenken dat het zulke gevolgen zou hebben? Van de Nederlandse ambassade hebben we een stappenplan gekregen en een lijst telefoonnummers van advocaten. Dat is alles. Als je hier in de gevangenis belandt, komt er iemand van de ambassade langs om je te helpen. Wij zitten hier met een klein baby'tje in een hotelkamer en worden aan ons lot overgelaten."

Speentjes in waterkoker

Het hotelpersoneel zorgt goed voor ze. "De manager belt voor ons in het Arabisch met de autoriteiten. De medewerkers zijn vertederd, ze willen allemaal met Yassin op de foto. Maar ook al is iedereen nog zo lief en zorgzaam, een hotelkamer is geen plek voor een baby'tje van een paar dagen oud. Het is hier 45 graden. Ik moet de speentjes uitkoken in de waterkoker en sta met de hand spulletjes uit te wassen in de badkamer. Wij willen maar één ding: zo snel mogelijk naar huis."

Buitenlandse Zaken

In een reactie laat het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken op de hoogte te zijn van hun situatie. "Binnen de kaders van de wet doet de ambassade haar uiterste best'', aldus Buitenlandse Zaken. Het ministerie begrijpt heel goed dat Britt zo snel mogelijk naar Nederland wil komen. "Los van de blijde gebeurtenis is dit natuurlijk enorm vervelend voor haar", zegt een woordvoerster. "De ambassade heeft nauw contact met de autoriteiten om dit op te lossen. En we zien echt dat het snel moet."

Het is nog niet duidelijk hoe dat contact verloopt en wanneer Britt over kan komen. "Aangezien de baby onverwachts ter wereld kwam, duurt het in Egypte meer tijd dan normaal om een reisdocument te krijgen", aldus de woordvoerster.

In de steek gelaten

Britts moeder Sylvia is blij dat er schot in de zaak lijkt te komen. "Eindelijk komt de boel in een stroomversnelling", zegt ze hoopvol vanuit Hurghada.

De vrouw vond dat de ambassade haar dochter aanvankelijk in de kou liet staan. "Als je hier in de gevangenis zit, sturen ze meteen een advocaat. En nu moesten we het zelf oplossen, schandalig."

"We zijn heel blij dat het ministerie van Buitenlandse Zaken ons nu toch helpt. Sinds we ons verhaal aan het AD hebben gedaan, is alles in een stroomversnelling gekomen", aldus moeder Sylvia. "Vanochtend belde een medewerker van de ambassade ons op. We kregen een persoonlijk nummer dat we dag en nacht kunnen bellen. Nu blijkt ook dat we niet wekenlang hoeven te wachten op een echt paspoort. Yassin mag toch met een noodpaspoort reizen.''

Lieve reacties

Het komt volgens het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken vaker voor dat onverwachts geboren baby's bij een ambassade of consulaat worden gebracht, maar dit geval - Britt wist niet dat ze zwanger was en weet weinig over de vader - is vrij speciaal. "De man van de ambassade zei ook: ik hoop dat we hiervan leren", zegt Britts moeder Sylvia.

Naar omstandigheden gaat het goed met moeder, kind en grootmoeder. Het hotelpersoneel zorgt prima voor hen en de lieve reacties zijn nauwelijks te tellen. "De advocaat zou niet door rechtsbijstand worden vergoed, omdat we buiten Europa zijn", zegt Van Baarlen. "Maar ik hoor net van de verzekering dat ze de kosten waarschijnlijk toch vergoeden. En Britt krijgt reacties van wildvreemden die willen helpen, het is hartverwarmend."