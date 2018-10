Onverwachts bevallen Britt (18) en haar baby nog altijd vast in Egypte: "Geen idee hoe dit afloopt" Raymond Boere

03 oktober 2018

16u14

Bron: AD.nl 0 De Rotterdamse Britt van Baarlen (18) die in Egypte vastzit met haar daar geboren zoontje, mag nog altijd het land niet uit. De Egyptische autoriteiten blijven een visum weigeren voor het jongetje, omdat de vader onbekend is.

Heel even leek alles goed te komen toen begin vorige week hoge ambtenaren in Caïro begrip hadden voor de situatie en instemden dat ze zo snel mogelijk de juiste papieren zouden krijgen en het land zouden kunnen verlaten.

Maar terug in badplaats Hurghada waar Britt en Yassin verblijven met haar moeder Sylvia is alle hoop op een snel vertrek uit Egypte weer vervlogen. Het lokale paspoortcentrum blijft weigeren een visum af te geven. "Het is echt verschrikkelijk. Zondag is Yassin zes weken oud, maar we hebben nog totaal geen uitzicht wanneer wij hier eindelijk weg kunnen", zegt Britts moeder Sylvia, die net haar eigen visum voor een half jaar heeft verlengd.

Zondag is Yassin zes weken oud, maar we weten niet wanneer we eindelijk weg kunnen Oma Sylvia

En zo zit Britt nog steeds op de hotelkamer waar ze op 26 augustus volkomen onverwachts de kleine Yassin op de wereld zette. Ze wist niet dat ze zwanger was. En ook niet wie de vader is die haar na een feest vorig jaar november in Nederland zwanger maakte.

Vooral dat laatste heeft haar diep in de problemen gebracht. Zonder bekende vader blijkt het bijzonder lastig om in Egypte een geboorteakte te krijgen. Alleen met die akte kan Yassin een visum krijgen om uit te reizen.

Tevergeefs

Een Egyptische advocaat heeft de afgelopen weken alles uit de kast gehaald om een oplossing te vinden. Hij heeft kunnen aantonen dat Yassin geen Egyptische vader kan hebben. Maar de inspanningen zijn vooralsnog tevergeefs, tot frustratie van moeder Sylvia. "Ik heb eerlijk gezegd geen idee hoe wij hier nu uit gaan komen", klinkt het.

Alle hoop heeft ze nu gevestigd op de ambassade die misschien nog een truc heeft waardoor ze toch op het vliegtuig kunnen stappen. Tot die tijd zullen ze op de hotelkamer moeten blijven. "Die hebben we inmiddels echt wel gezien, maar naar een andere plek verhuizen is geen optie. Hier kennen mensen ons". Ondertussen proberen ze zo veel mogelijk te genieten van de kleine Yassin.

