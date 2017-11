Onverwacht in Brugge: Puigdemont stelt lijst voor waarmee hij naar de verkiezingen trekt Mathias Mariën

11u49

Bron: Eigen berichtgeving 0 Mathias Marien Carles Puigdemont is in Brugge voor de voorstelling van zijn verkiezingscampagne. Carles Puigdemont heeft in Brugge de lijst voorgesteld waarmee hij naar de verkiezingen zal trekken. De Spaanse pers was massaal aanwezig, h et Brugse stadsbestuur was opvallend genoeg niet op de hoogte van zijn komst.

De afgezette Catalaanse premier werd op indrukwekkende manier onthaald bij zijn binnenkomst. Negentig kandidaten van zijn partij waren aanwezig. De hele zaal scandeerde lange tijd 'president, president, president'.

Het officiële gedeelte van de lancering van de campagne is nu achter de rug. Puidgemont en zijn partijleden hebben zich even teruggetrokken voor overleg. Vanaf 15 uur volgt een rondleiding door het Brugs stadscentrum.

Mathias Mariën Ook Pol Van den Driessche was aanwezig.

Senator Pol Van den Driessche (N-VA) regelde het volledige bezoek. "Als vriend van de partij kwam hij bij mij terecht", klinkt het. "Brugge is een fantastische stad. Daarom kozen ze daarvoor. Hij is een vrij man en al zeker geen gevaar voor de omgeving. Ik heb alles met plezier geregeld. Ik ben enorm trots op mijn stad. Zo leren de Catalanen Brugge op een andere manier kennen. Het is absurd dat mensen om politieke redenen in de gevangenis zouden raken." In de namiddag volgt nog een rondleiding door het stadscentrum

Dit jaar nog vinden in Catalonië verkiezingen plaats.

