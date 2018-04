Ontwerpster (24) van 140 kilogram valt helft van haar gewicht af en is nu bloedmooi model KVDS

08 april 2018

07u21

Bron: Facebook, Daily Mail 95 Een Braziliaanse ontwerpster die ooit 140 kilogram, woog heeft haar leven compleet omgegooid en is nu een adembenemend slank model. Thayna Pacheco Barboza (24) kwam tot het besef dat het anders moest toen haar oma stierf aan een hartkwaal en haar moeder een hartaanval had gekregen. Het kostte haar wel bloed, zweet en tranen.

Thayna uit Juiz de Fora – niet ver van Rio de Janeiro – had al problemen met haar gewicht toen ze 5 jaar was en ontwikkelde als tiener een verslaving aan fastfood. Het duurde dan ook niet lang voor de weegschaal richting 140 kilogram ging.

Gewend

“Ik stond er aanvankelijk niet bij stil, omdat het was begonnen toen ik nog erg klein was”, vertelt ze zelf. “Ik was eraan gewend dat ik wat meer woog. Ik vond mijn lichaam niet mooi, maar dat was nu eenmaal hoe ik eruit zag en wie ik was. Veel mensen die wat zwaarder zijn, dromen ervan om mager te zijn en dat was bij mij niet anders, maar ik deed er niet veel moeite voor.” (lees hieronder verder)

Haar probleem was dat ze altijd warme maaltijden at. “Ik hield van écht eten”, doet de jonge vrouw haar verhaal. “Als het kon, at ik drie keer per dag warm. Ik hield ook van zuivelproducten en kon niet weerstaan aan fastfood en junk. Het had geen effect op mijn zelfvertrouwen en ik voelde me nooit minder waard dan iemand anders. Dus waarom zou ik veranderen?”

Ommekeer

De ommekeer kwam er toen haar oma stierf aan een hartziekte. Het was net voor haar 18de verjaardag en Thayna had het er erg moeilijk mee. Korte tijd later volgde een tweede zware tegenslag: haar moeder bekende dat ze drie jaar eerder een hartaanval had gehad en dat die hartproblemen in de familie zaten. Dat was voor het meisje het teken dat ze haar levensstijl grondig moest aanpassen. Anders zou ze haar gezondheid extra in gevaar brengen. (lees hieronder verder)

Ze koos voor vermageren via een gastric bypass of maagomleiding, een operatie waarbij de maag wordt verkleind en het spijsverteringskanaal wordt omgelegd. “Ik deed niet zo veel opzoekwerk vooraf, maar volgde gewoon mijn gevoel en legde de operatie vast”, zegt ze. “Na de ingreep had ik wel moeite om mijn levensstijl aan te passen. Aanvankelijk volgde ik het dieet dat mijn dokter me gaf tot in de details, maar later raakte ik ook geïnteresseerd in andere diëten en sport.”

Fitness

Waar ze vroeger nooit bewoog, trok Thayna nu zes keer per week naar de fitness en daar deed ze niet alleen cardio en aan bodybuilding, maar ook aan boksen. Zo verbrandde ze niet alleen een teveel aan vet, maar kweekte ze ook extra spiermassa. Haar slechte eetgewoonten verving ze door een uitgebalanceerd dieet met gezonde en natuurlijke producten. (lees hieronder verder)

Intussen is ze meer dan de helft van haar gewicht kwijt en weegt ze nog 58 kilogram. En ze overweegt om nog een extra operatie te ondergaan om het teveel aan huid dat ze nu heeft, weg te laten nemen. Dat liet ze al een keer eerder doen, maar ze is nog niet helemaal tevreden met het resultaat. Speciale massages helpen om haar huid strakker te maken helpen, maar niet voldoende zo is ze van mening. “Ik hou van mijn nieuwe lichaam, maar mijn overtollige huid is nog altijd een probleem”, zegt ze. “Het is een lang proces, dat wel wat ingrepen vereist.”

Goede raad

Of ze goede raad heeft voor iedereen die haar voorbeeld wil volgen? “Probeer inzicht te krijgen in je eetgewoonten. Pas toen ik begreep waarom ik zo veel at, kon ik ze beginnen te veranderen. Mijn passie voor gezond voedsel nam er alleen maar door toe. Het is een proces dat een beetje tijd vergt, vergeet dat niet. Ik deed er jaren over. Ons lichaam is iets natuurlijks. Ons eten moet dat ook zijn.”

Benieuwd naar het nieuwe leven van Thayna? Op Instagram deelt ze het met haar volgers en dat zijn er intussen meer dan 55.000.