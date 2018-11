Ontwerpfout aan de basis van treinongeluk in Taiwan Redactie

02 november 2018

03u37

Bron: ANP, AD 0 De Japanse fabrikant van de trein die in oktober in Taiwan ontspoorde heeft gezegd dat er een ontwerpfout is ontdekt bij de trein. Door de fout, die waarschijnlijk lag in de bedrading, is het centrale controlesysteem niet gewaarschuwd nadat de machinist een automatische veiligheidsfunctie had uitgeschakeld.

De machinist van de trein bekende in een Taiwanese rechtbank dat hij het snelheidscontrolesysteem eigenhandig had uitgeschakeld. Een medewerker van treinbouwer Nippon Sharyo zei dat er geen probleem is met het automatische veiligheidssysteem zelf. Dat systeem is ontworpen om automatisch te remmen wanneer de trein de maximumsnelheid overschrijdt.

Bij het ongeluk op 21 oktober kwamen achttien mensen om het leven en raakten 187 personen gewond. Er waren 366 passagiers aan boord van de trein. Het voertuig had volgens onderzoekers een snelheid van ongeveer 140 kilometer per uur, op een plek waar zo'n 70 kilometer per uur was toegestaan.

