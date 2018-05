Ontwerper Playboy-logo (93) overleden

Redactie

02 mei 2018

03u35

Bron: ANP/AD 0 Hij ontwierp één van de beroemdste logo's ter wereld en verstopte dat op de cover van elk Playboy-magazine. Op 93-jarige leeftijd is de allereerste werknemer van het wereldberoemde tijdschrift Playboy overleden: ontwerper Art Paul. Hij schreef geschiedenis met zijn befaamde en vaak gekopieerde 'bunny'-logo.

Art Paul was een freelance illustrator toen hij in de jaren 50 kwam werken voor Hugh Hefner en zijn magazine Playboy. Naar eigen zeggen ontwierp hij het bunny-logo in een uurtje. "We hadden nooit gedacht dat het meteen zo'n succes zou worden, Hef en ik," vertelde Paul een aantal jaar terug. "Hef was altijd aardig voor me, we hebben elkaar groot gemaakt."

Here's the cover of Playboy Magazine with the model wearing a one-piece bathing suit in the shape of the logo, 1968. pic.twitter.com/JXuNRoWCa8 Groovy History(@ GroovyHistory) link

Het wereldberoemde Playboy konijntje is een van de meest herkenbare logo's ter wereld. "Ook zonder de naam Playboy erbij, weten mensen direct om welk merk het gaat," aldus het American Institute of Graphic Arts in San Francisco. "Dat is zijn nalatenschap." Paul kreeg het voor elkaar om het konijnen-logo altijd op de voorpagina van het blad te verwerken en maakte er een sport van om dat zo onopvallend mogelijk te doen.

Daarnaast huurde hij ook diverse creatievelingen in om illustraties te maken voor Playboy, zoals Salvador Dali, Andy Warhol en Shel Silverstein. In 1982 ging Paul met pensioen. Hij overleed zaterdag aan de gevolgen van een longontsteking in een ziekenhuis in Chicago, zo meldt zijn vrouw Suzanne Seed.

Did you know that EVERY @playboy mag has the rabbit logo blended in to the cover art? My personal favorite July 1974 pic.twitter.com/lilTp0x8PY Dan Richard(@ THEdanrichard) link