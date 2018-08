Ontwapeningsdeskundigen buigen zich over 'killer robots': "Machines mogen niet beslissen over leven en dood" AW

27 augustus 2018

14u51

Bron: Belga 0 Sinds vandaag zitten in Genève ontwapeningsdeskundigen uit meer dan 75 landen aan de onderhandelingstafel om het inzetten van zogenaamde 'killer robots' bij conflicten op zijn minst in te perken. De term dekt een lading van oorlogsmachines die dankzij kunstmatige intelligentie zonder menselijk toezicht (menselijke) doelwitten kunnen uitzoeken om ze te vernietigen.

Momenteel worden zulke robots nog niet ingezet, maar wegens hun hypersnelle technologische ontwikkeling willen critici dringend internationaal bindende afspraken. Pax Christi vindt dat België een stap verder gaat en voor een volledig verbod ijvert. Ook Amnesty International eist zulk verbod: beslissingen over leven of dood mogen niet door machines genomen worden, stelt de ngo, volgens wie ruim 25 landen de 'campagne tegen killer robots', in 2013 opgericht door PAX, Amnesty en een resem andere ngo's, steunen.

Duitsland en Frankrijk opteren voor een middenweg, in de wetenschap dat het meestal jaren duurt eer iets hard op papier staat. Zij kozen voor een "codex" die voorziet dat alle wapens uiteindelijk door mensen gecontroleerd moeten worden. Zulke codex heeft het nadeel, dat zij niet bindend is en overtreders geen sancties opgelegd kunnen worden.

Smart weapons of dodelijke automatische wapens

Achter de term 'killer robots' schuilt het eufemisme 'dodelijke automatische wapens' of het nog meer verbloemende 'smart weapons'. Wat tot voor kort nog als science-fiction gold, is nu al harde realiteit. De vraag is, of de realiteit van schietende robots (waarbij best nog geen vergelijking met filmvoorbeelden als de Terminator of Robocop gemaakt worden), bombarderende drones (voorlopig nog ingezet mét menselijke controle) en onbemande onderzeeërs meer gecatalogeerd moet worden als "vooruitgang" dan wel als horrorshow. Wat het meest wringt: mag een machine autonoom beslissen over de legitimiteit van een doelwit?

De voorzitter van het overleg in Genève, de Indiase ambassadeur Amandeep Gill, oordeelde maanden geleden al dat "je de zaken niet mag dramatiseren". "Robots zullen de wereld niet overnemen", wuifde hij de zorgen van velen weg.

Vriend of vijand?

Critici uiten vooral ethische bezwaren. Wapens kunnen sowieso geen onderscheid maken tussen vriend en vijand. De beslissing over leven of dood wordt gemaakt door computers die aan de hand van ingevoerde data beslissen hoe een doelwit er uit ziet, hoe het beweegt en wanneer het aangevallen moet worden. Dat alles zonder enige betekenisvolle menselijke controle. Onder andere Patriot-raketten vallen niet in deze categorie: die schieten wel automatisch, maar pas nadat een mens -best geen Dokter Strangelove- het doel precies heeft geprogrammeerd.

Maar "tussen automatische en autonome wapens gaapt een grote grijze zone", zegt Michael Biontino, tot voor kort de Duitse expert voor de kwestie in Genève. "Autonome wapens beslissen zelf over het doelwit, er is bij hen geen bibliotheek van doelwitten ingevoerd".

Wie is verantwoordelijk als het misloopt?

Het is nagenoeg zeker dat landen als de VS, Rusland, China, Israël, Zuid-Korea en Groot-Brittannië aan zulke systemen werken. Volgens Neil Davison van het Internationale Rode Kruis (ICRC) bestaan ze al. Het ICRC, dat ijvert voor naleving van het humanitaire volkerenrecht -de wereldwijd erkende Conventies van Genève-, is bezorgd over die evolutie. Een van de Conventies bepaalt dat "aanvallen streng tot militaire doelwitten beperkt moeten blijven". Maar kunnen machines zich aan die Conventies houden? De theorie luidt dat mensen wél in staat zouden moeten zijn om zich aan die internationaal bindende afspraken te houden - ook al worden ze in de praktijk vaak met voeten getreden.

Het ontwikkelen van autonome wapens roept een resem extra vragen op. Kunnen zij weten wanneer iemand gewond is of zich wil overgeven? Of dat iemand die weliswaar een wapen draagt, geen militair is? Of een soldaat niet tot de eigen troepen behoort? En wie kan verantwoordelijk gesteld worden als een autonoom wapen een misdaad begaat?

Codex of "tandeloze tijger"

De door Parijs en Berlijn voorgelegde "codex" is, volgens een criticus, een tandeloze tijger, omdat er volkenrechtelijk geen bindende overeenkomst bestaat.

Tegenover de campagne tegen de killer robots staan veel landen die weigeren dat hun ontwikkeling van nieuwe wapens aan banden wordt gelegd. Die landen vergaderen in Genève onder het motto 'haast en spoed is zelden goed'. Maar dat spelletje tijdrekken is zeer riskant met in het achterhoofd de wetenschap dat het ontwikkelen van autonome wapens de kinderschoenen al lang ontgroeid is.

Steun krijgt de campagne dan weer van meer dan 2.000 wetenschappers die met kunstmatige intelligentie werken. In een oproep beklemtonen zij "de morele factor". "We mogen het beslissen over leven en dood niet overlaten aan machines, voor wier daden anderen, of helemaal niemand, verantwoordelijk gesteld worden", luidt het. De wetenschappers beloven alleszins nooit mee te zullen werken aan de ontwikkeling of het maken van die wapens. Zij eisen voorts dat technologiebedrijven hun voorbeeld volgen.