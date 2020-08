Ontvoering Belgisch naaktmodel in Australië na negen maanden opgehelderd HR

01 augustus 2020

21u16

Bron: 9News, Queensland Times, Courier Mail 8 De Australische politie is er na 9 maanden in geslaagd vier mannen te arresteren voor de ontvoering en marteling van een Belgisch naaktmodel en haar vriend, een Nederlandse zakenman. De daders zouden deel uitmaken van een motorbende met de naam ‘Lone Wolf’.

De feiten vonden al plaats in oktober van vorig jaar, maar na een onderzoek van zowat negen maanden is de Australische politie er recent in geslaagd de vermoedelijke daders te arresteren.



Caroll Dufailly, een vrouw van rond de 40 jaar uit Antwerpen die zichzelf op sociale media profileert als naaktmodel, leefde met haar Nederlandse vriend Eduardus Groenewegen (55) in het westen van Australië toen ze op 25 oktober 2019 ontvoerd werden op een terrein in Raceview, nabij de stad Ipswich. Groenewegen baatte daar een evenementenbureau uit, gespecialiseerd in extravagante feesten.

Vastgebonden

Een aantal mannen zou die dag ingebroken hebben op een bedrijfsterrein. Zo hoopten ze toegang te krijgen tot de inhoud van een kluis. Groenewegen werd naar verluidt gedrogeerd, in elkaar geslagen en zwaargewond achtergelaten. De Nederlandse zakenman was er zo erg aan toe dat hij moest opgenomen worden op intensieve zorgen.

De Belgische Caroll Dufailly zou ook gemarteld zijn, vooraleer het paar door de mannen ergens ‘in the middle of nowhere’ werd gedumpt en achtergelaten. De politie werd erbij gehaald toen de vrouw met vastgebonden polsen en tape over haar mond aanbelde bij een huis op het platteland.

Cocaïne en cash

Afgelopen week verschenen volgens 9News verschillende daders voor de rechter Queensland. De vier mannen, 25, 34, 40 en 41 jaar, behoren tot de motorbende ‘Lone Wolf MC’. Ze werden midden juli gearresteerd en zijn aangeklaagd voor onder meer gewapende overvallen, mishandeling, afpersing en ontvoering.

Tijdens huiszoekingen die gepaard gingen met de arrestaties vonden de agenten cocaïne, 46.000 dollar (40.000 euro) cash geld en verschillende geladen pistolen.

De daders verschijnen op 20 oktober in Brisbane voor de rechter.

