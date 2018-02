Ontvoering baby Hannah raadsel voor Jeugdzorg Wout van Arensbergen en TTR

28 februari 2018

10u16

Hoe konden vader Rowan S. (25) en moeder Kim L. (26) maandag hun baby Hannah ontvoeren bij de Lidl in Eersel? Het zes maanden oude meisje verbleef immers op een geheim adres bij een pleeggezin.

Het meisje was ondergebracht bij een pleeggezin omdat het Openbaar Ministerie de biologische ouders verdenkt van kindermishandeling. De moeder mocht Hannah naar verluidt regelmatig zien op een neutrale locatie onder toezicht. "Het is een raadsel hoe de ouders achter de plek zijn gekomen waar de pleegmoeder boodschappen doet", zegt een woordvoerster van Combinatie Jeugdzorg die het gezin begeleidde. "We hebben het niet zien aankomen. Anders hadden wij andere maatregelen getroffen."

Het adres van de verblijfplaats in Eersel lag niet voor het grijpen, maar dat betekent niet dat het een waterdichte persoonsbeveiliging is. "Per situatie wordt een veiligheidsplan gemaakt. We vertellen niet hoe we dat afdekken", klinkt het bij Combinatie Jeugdzorg. Plaatsing op een geheim adres komt enkele keren per jaar voor. Heel soms achterhalen ouders het adres van pleegouders en zoeken ze contact, zegt de jeugdhulporganisatie.

Signalen

De pleegvader vertelde Omroep Brabant dat er signalen waren dat de biologische ouders uitzochten wat de dagelijkse routine van het pleeggezin was. Ook daar zegt Combinatie Jeugdzorg - vanwege het politieonderzoek - niet op in te kunnen gaan. De noodzaak tot ingrijpen was er volgens de jeugdhulporganisatie tot maandag niet.

"We wegen signalen altijd af met alle betrokkenen om te zien wat het beste is voor het kind en de pleegouders. Als er een risico is, is dat in zo'n geval een reden voor geheime plaatsing", zegt de woordvoerster. Mogelijk waren er op het vorige verblijfadres van Hannah signalen dat ze meegenomen dreigde te worden en is ze daarom op het geheime adres geplaatst. Zus Anne van biologische moeder Kim was toen de voogd. Het kindje moest bij haar weg vanwege "spanningen" vertelt ze aan het ED.

Het Openbaar Ministerie heeft Duitsland gevraagd de ouders uit te leveren. Het is nog niet bekend wanneer dat gebeurt.