Ontvoerder van Jayme (13): “Toen ik haar op de bus zag stappen wist ik dat ze mijn slachtoffer zou worden” Sven Van Malderen

15 januari 2019

10u12

Bron: The Telegraph 0 Jake Patterson besloot om Jayme Closs (13) te ontvoeren nadat hij haar op een schoolbus had zien stappen. Dat bekende de 21-jarige dader zelf aan de speurders. Op dat moment wist hij zelfs niet eens hoe ze heette. Het meisje wist na 88 dagen op eigen houtje te ontsnappen.

Om zijn duivelse plan tot uitvoering te kunnen brengen, moest Patterson eerst voorbij haar ouders zien te raken. Op 15 oktober schoot hij James en Denise daarom zonder pardon dood in hun eigen huis.

De dader merkte de tiener voor het eerst op toen hij zich naar zijn nieuw werk bij zuivelfabriek Saputo begaf. Hij zou daar in totaal slechts twee dagen komen opdagen. “Toen ik haar zag, wist ik meteen dat zij mijn slachtoffer zou worden”, liet Patterson optekenen.

Op verkenning

De jongeman was al twee keer eerder op verkenning gegaan in haar woonplaats Barron, maar er was op dat moment te veel volk in de buurt om toe te slaan. De derde keer zette hij zijn missie wel door. Hij stormde via de voordeur binnen en schoot de vader des huizes dood.

Jayme en moeder Denise probeerden nog dekking te zoeken in de badkamer, maar tevergeefs. Patterson trapte de deur in en verplichtte Denise om de mond van haar dochter dicht te plakken. Daarna schoot hij een kogel door het hoofd van de moeder.

Geweer van vader

De dader had de nodige maatregelen genomen om toch maar niet betrapt te worden. Zo gebruikte hij niet toevallig de Mossberg van zijn vader: hoe populairder het geweer, hoe moeilijker te traceren. Hij had ook alle vingerafdrukken weggeveegd. Op het moment van de feiten droeg hij handschoenen.

Patterson had zich op voorhand ook kaalgeschoren én een douche genomen. Op die manier liep hij het minste risico om DNA-sporen achter te laten. Hij was van kop tot teen in het zwart uitgedost en verving de nummerplaat van zijn wagen door een gestolen exemplaar.

Nadat Patterson beide ouders doodgeschoten had, gooide hij de vastgebonden Jayme in de koffer van zijn auto. Op weg naar zijn huis in Gordon kruiste hij naar eigen zeggen enkele politiewagens die zich naar de plek van de misdaad haastten.

“Er kunnen erge dingen gebeuren”

Jayme verklaarde dat ze zich koest moest houden onder het bed telkens als er bezoek kwam. Hij zette onder meer wasmanden en halters voor haar ‘schuilplaats’, zodat hij het zou horen als ze iets ondernam. En hij waarschuwde haar ook: als iemand haar daar vond, “zouden er erge dingen kunnen gebeuren”.

Jayme moest het soms twaalf uur zonder eten en drinken stellen. Ook naar het toilet mocht ze amper gaan. Toen ze twee keer de intentie leek te hebben om te ontsnappen, schreeuwde hij haar de huid vol. Dat moest volstaan om haar voldoende schrik aan te jagen, dacht hij.

Vijf uur de deur uit

Op 10 januari plaatste Patterson haar weer onder het bed. Hij zei dat hij voor vijf à zes uur de deur uit moest. Van die gelegenheid zou Jayme uiteindelijk gebruik maken om te ontsnappen. Ze trok een paar schoenen van haar kidnapper aan en botste buiten op een buurvrouw die haar hond uitliet. Samen gingen ze aanbellen bij een huis, het koppel dat daar woonde verwittigde de politie.

Patterson zat in zijn wagen toen hij uiteindelijk gearresteerd werd. “Ik weet waar dit over gaat. Ik heb het inderdaad gedaan”, bekende hij meteen tegen de agenten. Volgens de grootvader van het meisje stelt Jayme het nu opmerkelijk goed. “Gezien de omstandigheden uiteraard...”