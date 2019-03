Ontvoerder Jayme Closs (13) geeft nu ook voor rechtbank moorden en ontvoering toe Redactie

27 maart 2019

22u11

Bron: AP 0

Jake Patterson, de 21-jarige ontvoerder van Jayme Closs, heeft nu ook voor de rechtbank toegegeven dat hij het meisje ontvoerde nadat hij eerst haar ouders vermoordde. De beklaagde verscheen voor de rechtbank en pleitte schuldig voor drie verschillende aanklachten. De moord op James en Denise Closs, en ook de ontvoering van hun dochtertje Jayme.

Op 15 oktober drong Patterson de woning van het gezin Closs binnen. Hij vermoordde daar beide ouders om vervolgens de 13-jarige Jayme te ontvoeren. Hij gijzelde haar 88 dagen, tot het meisje op 10 januari zelf kon ontsnappen.

Patterson had eerder in een brief al toegegeven dat hij schuld zou bekennen in de rechtzaal. Hij gaf al snikkend toe schuldig te zijn aan de moorden en de ontvoering. In eerdere verhoren zei hij dat hij Jayme als slachtoffer had gekozen nadat hij haar op een bus had gezien.

De familieleden van Jayme Closs hadden het moeilijk om de bekentenissen te aanhoren. De vader en zus van Patterson waren ook aanwezig in de rechtzaal. Zij barstten in tranen uit toen de rechter de aanklachten voorlas.

Op 24 mei kent Patterson zijn straf, hij riskeert levenslang.

Bekijk ook: