Ontvoerde politica verkoold teruggevonden in Mexico SVM

04 juni 2020

11u28

Bron: Belga 4 Het lichaam van een lokale politica is teruggevonden in de stad Campeche in het oosten van Mexico. Ze was een maand geleden ontvoerd. Dat meldt de Mexicaanse president Andres Manuel Lopez Obrador.

Francis Anel Bueno Sánchez, een lid van de partij van Obrador, was ontvoerd door gewapende mannen op 29 april. Ze was die dag op bezoek in de stad Ixtlahuacán. Haar verkoolde resten werden nu samen met drie andere lichamen gevonden in de buurt van een landweg, op dertig kilometer van de plaats van haar ontvoering.

De regio wordt zwaar getroffen door geweld. Vorig jaar werden er bijna honderd moorden per dag geregistreerd. Die zijn grotendeels toe te schrijven aan kartels en bendes die zich bezighouden met drugshandel, ontvoeringen en afpersingen.

De bendes hebben vaak banden binnen de rechtshandhaving. De meeste misdaden worden daardoor niet opgelost of vervolgd.