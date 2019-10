Ontvoerde peuter na tien dagen dood teruggevonden op vuilnisbelt, koppel beschuldigd van moord Sven Van Malderen

23 oktober 2019

16u36

Bron: Washington Post, New York Post 1 De zoektocht naar een ontvoerde peuter in Birmingham (Alabama) is na tien dagen op tragische wijze geëindigd. Het levenloze lichaam van Kamille McKinney (3) werd teruggevonden in een vuilbak die achtergelaten was op een stortplaats. Patrick Devone Stallworth (39) en zijn tien jaar jongere vriendin Derick Irisha Brown worden verdacht van moord. Het duo was al een dag na de kidnapping in het vizier van de speurders beland, weten de ‘Washington Post’ en de ‘New York Post’.

Het meisje werd op 12 oktober voor het laatst gezien rond 20.30 uur in een wijk met sociale woningen in Birmingham. Enkele familieleden kwamen er een verjaardag vieren, intussen was zij met een ander kind buiten aan het spelen.

Uit de beelden van een bewakingscamera bleek dat een onbekende man op de kleintjes afstapte. Hij stopte even voor hen en wist hen mee te lokken. Andere kinderen zagen vervolgens hoe de licht mankende kerel Kamille in een donkerkleurige SUV zette.

Meteen werd groot alarm geslagen. Het Amber Alert werd afgekondigd, de FBI werkte de klok rond.

Een eerste grote doorbraak kwam er bijna 24 uur later. Buurtbewoners hadden de verdachte Toyota Sequoia zien staan naast een appartementencomplex, niet zo ver van de plek waar de ontvoering plaatsgevonden had. De tip leidde rechtstreeks naar Stallworth en Brown. Hij was gekend wegens feiten rond kinderporno, zij bleek eerder haar eigen kinderen al eens gekidnapt te hebben.

Intussen ging de zoektocht naar het meisje onverstoord verder. Haar vader Dominic McKinney bleef geloven in een goede afloop. “Ik ben een hele nacht wakker gebleven. Verlaten scholen, leegstaande gebouwen,... Alles kam ik tot op het bot uit, ik geef niet op. Ook al zit ze op Jupiter, we zullen haar vinden”, klonk het.

De politie gooide er ook nog eens 25.000 euro tegenaan voor de gouden tip. “Als je weet waar Kamille is, kom gewoon even met ons praten”, verklaarde politiechef Patrick Smith. “Zelfs als je de dader bent, hoef je geen schrik te hebben. We willen je helpen.”

“Ze is ocharme drie jaar. Zo onschuldig... Hoe angstig moet ze zich niet voelen? Ik wil mijn dochter terug en daar wil ik eender wat voor betalen”, vulde McKinney aan.

Alle hoop weg

Gisteren smolt alle hoop echter als sneeuw voor de zon. Enkele agenten deden de gruwelijke ontdekking op een van de vuilnisbelten die ze aan het uitpluizen waren.

“Ik hoopte hier met goed nieuws te staan, maar helaas is het anders uitgedraaid. Kamille is niet meer, onze stad is in rouw”, liet Smith optekenen tijdens een persconferentie.

“Op basis van het onderzoek hebben we alle afval in een bepaald gebied verzameld en doorzocht. Daar zaten de stoffelijke resten van Kamille tussen.”

Borgsom van 500.000 dollar

Stallworth had een borgsom van 500.000 dollar (450.000 euro) betaald om weer vrij te komen, maar werd na de gruwelijke vondst weer opgepakt. Brown was gedurende het hele onderzoek wel achter de tralies blijven zitten. “Het laatste stukje van de puzzel was Kamilles lichaam vinden”, aldus Smith. “Nu kunnen we hen allebei aanklagen voor kidnapping en moord. Ik wil tot slot iedereen bedanken voor alle info en tips die we gekregen hebben.”

“Het lijkt er sterk op dat Stallworth en Brown dit op voorhand volledig uitgedacht hebben”, besluit burgemeester Randall Woodfin. “Ze zagen de kans om een jong kind te ontvoeren en hebben dat dan ook gedaan. Dit is een lastig moment voor de stad én de familieleden. Ik zou willen vragen om niet met een beschuldigende vinger naar hen te wijzen omdat ze Kamille alleen gelaten hebben. De daders zijn de enigen die schuld treffen.” Stallworth en Brown blijven intussen echter elke verantwoordelijkheid van de hand wijzen.