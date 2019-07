Ontvoerde Oostenrijkse triatlete overtuigt kidnapper haar thuis te brengen Olaf Heyblom

25 juli 2019

14u28

Bron: Oe24 44 De gruwelijke ontvoering van de Oostenrijkse proftriatlete Nathalie Birli kende finaal een happy end. De 27-jarige vrouw werd dinsdag in de buurt van Graz door een autobestuurder aangereden op haar fiets, daarna geslagen, vastgebonden en meegenomen naar een huis. Na urenlang in doodsangst te hebben gezeten, wist Birli haar ontvoerder uiteindelijk te overtuigen om haar naar huis te brengen.

Dat meldt de Oostenrijkse nieuwssite oe24. De moeder van een drie maanden oud kindje werd op haar racefiets van achter geramd waar ze een gebroken arm en schaafwonden aan overhield. Toen ze de politie wilde inschakelen, was haar ontvoerder haar te snel af. De triatlete werd met tape vastgebonden, geslagen en in een auto ontvoerd naar het huis van een vermoedelijk 33-jarige man.

"Hij diende mij alcohol toe en dreigde mij te vermoorden. Hij wilde mij verdrinken in een badkuip”, vertelt Birli de politie. Ook zwaaide hij met een mes in het rond. De Oostenrijkse wist hem echter uiteindelijk te overtuigen om haar tape te verwijderen en haar naar huis te brengen, tezamen met haar fiets die ook door de man was meegenomen.

Fietscomputer

De fietscomputer die op de racefiets was gemonteerd leidde later naar een 33-jarige man. Hij is bekend bij de politie maar heeft geen verleden met geweld. “De man kampt met geestelijke problemen”, meldt de politie. Het motief van de vermeende dader is niet bekend.

De partner van de triatlete gaf de vrouw als vermist op, waarna de politie een zoekactie startte. Dit leverde aanvankelijk niets op. Maar even plotseling als ze was verdwenen stond Birli rond middernacht ook weer voor haar eigen huis.

Op Facebook doet Birli vanuit het ziekenhuis haar verhaal: “Duizendmaal dank aan iedereen die mij heeft gezocht. Jullie konden mij niet vinden. Ik werd aangereden, geslagen en vastgebonden en naar een klein huis aan de andere kant van de straat gebracht, zoals alleen in een slechte film gebeurt. Godzijdank kon ik me bevrijden en ben ik er met een gebroken arm en een hoofdwond van afgekomen.”

